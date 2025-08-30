Clima en Ayacucho, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 30 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ayacucho hoy, sábado, 30 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- La Kábala: resultados, jugada ganadora y Pozo Buenazo del sorteo de 28 de agosto
- Caso Sheylla Gutiérrez: dictan 9 meses de prisión preventiva a Jossimar Cabrera tras pedido de extradición a Estados Unidos
Clima en Ayacucho, vía Senamhi HOY, 30 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
ANCO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
20ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 31 de agosto
20ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día.
AYACUCHO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
24ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 31 de agosto
25ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día.
CORACORA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
21ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.
domingo, 31 de agosto
22ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.
HUAC-HUAS - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
20ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.
domingo, 31 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.
HUANCAPI - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
22ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 31 de agosto
22ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
HUANTA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
27ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 31 de agosto
28ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día.
PAUCARAY - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo nublado a cielo nublado parcial durante el día.
domingo, 31 de agosto
24ºC
7ºC
Cielo nublado a cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento.
PAUZA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
24ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
domingo, 31 de agosto
24ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
PUQUIO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
21ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
domingo, 31 de agosto
22ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
VILCASHUAMÁN - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
18ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 31 de agosto
19ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.