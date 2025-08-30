Clima en Arequipa, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 30 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Arequipa hoy, sábado, 30 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Intenso tráfico en la Vía Evitamiento: cierran entrada a Línea Amarilla y dejan vehículos varados
- El 'Monstruo' deberá cumplir condena en Perú: Gobierno aprueba extradición de Erick Moreno desde Paraguay
Clima en Arequipa, vía Senamhi HOY, 30 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
APLAO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
27ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día con incremento de temperatura diurna.
domingo, 31 de agosto
28ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día con incremento de temperatura diurna.
AREQUIPA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
26ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
domingo, 31 de agosto
26ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
ATICO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento.
domingo, 31 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento.
CABANACONDE - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
19ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas con descenso de temperatura nocturna.
domingo, 31 de agosto
19ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas con descenso de temperatura nocturna.
CAMANA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
19ºC
15ºC
Cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento y llovizna.
domingo, 31 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento y llovizna.
CARAVELI - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
30ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día con incremento de temperatura diurna.
domingo, 31 de agosto
29ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día con incremento de temperatura diurna.
CAYLLOMA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
15ºC
-10ºC
Cielo despejado durante el día con heladas hacia la madrugada.
domingo, 31 de agosto
15ºC
-10ºC
Cielo despejado durante el día con heladas hacia la madrugada.
CHAPARRA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
30ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día con incremento de temperatura diurna.
domingo, 31 de agosto
29ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día con incremento de temperatura diurna.
CHIGUATA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
23ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
domingo, 31 de agosto
22ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
CHIVAY - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
21ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día con heladas hacia la madrugada.
domingo, 31 de agosto
22ºC
-5ºC
Cielo despejado durante el día con heladas hacia la madrugada.
CHUQUIBAMBA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
domingo, 31 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
COTAHUASI - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
25ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
domingo, 31 de agosto
26ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
HUANCA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
domingo, 31 de agosto
20ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
IMATA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
13ºC
-12ºC
Cielo despejado durante el día con heladas hacia la madrugada.
domingo, 31 de agosto
13ºC
-13ºC
Cielo despejado durante el día con heladas hacia la madrugada.
LA JOYA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
28ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día con incremento de temperatura diurna.
domingo, 31 de agosto
27ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día con incremento de temperatura diurna.
LOMAS - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
21ºC
14ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
domingo, 31 de agosto
20ºC
15ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
MAJES - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
27ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna y descenso de temperatura nocturna.
domingo, 31 de agosto
27ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna y descenso de temperatura nocturna.
MOLLENDO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial con ráfagas de viento y llovizna.
domingo, 31 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial con ráfagas de viento y llovizna.
ORCOPAMPA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
20ºC
-6ºC
Cielo despejado durante el día con heladas hacia la madrugada.
domingo, 31 de agosto
20ºC
-6ºC
Cielo despejado durante el día con heladas hacia la madrugada.
SIBAYO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
19ºC
-6ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
domingo, 31 de agosto
19ºC
-6ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.