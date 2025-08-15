Clima en Madre de Dios, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 15 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Madre de Dios hoy, viernes, 15 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”
- Iniciaron los recorridos de la Entrada de Ccapo 2025: 10 distritos se unen en pasacalle por el aniversario de Arequipa
Clima en Madre de Dios, vía Senamhi HOY, 15 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
IÑAPARI - MADRE DE DIOS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
33ºC
17ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a viento moderado.
sábado, 16 de agosto
35ºC
18ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a viento moderado.
PUERTO MALDONADO - MADRE DE DIOS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
30ºC
18ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día con tendencia a viento moderado.
sábado, 16 de agosto
34ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día con tendencia a viento moderado.
SALVACION - MADRE DE DIOS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
27ºC
18ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia.
sábado, 16 de agosto
26ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a viento moderado.