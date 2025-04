Wasi Mikuna: inmovilizan 5 lotes de productos en Piura tras intoxicación masiva de estudiantes

Tras la intoxicación de 105 escolares en Piura, luego de consumir productos de Wasi Mikuna, el jefe de la unidad territorial del programa, Yioshio Granda Távara, informó que se han inmovilizado 5 lotes del producto a nivel regional para evitar su preparación y consumo. Esta decisión, explicó, abarca a poco más de 70 colegios, sobre los cuales se evaluarán medidas de contingencia.

En tanto, detalló que se han enviado las muestras del producto preparado a Sanipes, para evaluar los productos hidrobiológicos. Asimismo, a la Dirección Regional de Salud, para evaluar el arroz, aceite, azúcar y harina de plátano utilizado. Se prevé que los resultados técnicos se entregarán dentro de 25 a 30 días.

Granda Távara también detalló que se interpuso la denuncia contra el proveedor del producto a Wasi Mikuna y contra todos los que resulten responsables de la intoxicación en los menores. Posteriormente, indicaron que procederán ante el Ministerio Público.

Nueves escolares intoxicados reingresaron al hospital

Lamentablemente, continúa la pesadilla para los padres de familia de la I.E. Elvira Castro de Quiróz, en Piura. Luego que 105 estudiantes resultaran intoxicados tras consumir alimentos del programa Wasi Mikuna (ex Qali Warma), 9 tuvieron que regresar al centro de salud ante la persistencia de los síntomas.

De acuerdo a sus familiares, los menores se presentaban fuerte picazón, dolor de cabeza, dolor de estómago y debilidad, pese a que habían sido dados de alta apenas 8 horas antes. "Mi hija sigue mal, le dieron de alta, pero sigue con malestar, tuve que traerla de emergencia porque no dejaba de quejarse", manifestó Ederly Castillo.

Nueve escolares intoxicados reingresaron a hospital. Foto: Maribel Mendo - La República.

Al respecto, el médico de turno, Juan Carlos Vergara Ramos, explicó que estos síntomas son comunes después de una intoxicación, por lo que no existe un riesgo letal. Sin embargo, invocó a la calma a la población, pues uno de los nueves estudiantes reingresados, presentó un cuadro de ansiedad, debido al contexto del hecho.

Pese a ello, los padres se mostraron indignados, pues temen que el diagnóstico escale y continúa afectando a más menores. "Mi hija no debería estar pasando por esto, menos mal es fuerte, pero pudo haberle tocado a un niño más pequeño y ahora estaríamos lamentándonos", sentenció una de las presentes.

Padres critican programas sociales del Gobierno

Pocas horas antes, un gran número de padres se congregaron en la institución educativa, ubicada en el caserío Ejidos de Huan, en el Medio Piura, para exigir la anulación del programa Wasi Mikuna, pues no es la primera vez que se reporta una afectación de este tipo.

"¡No somos animales! el Estado nos envía cosas podridas, ya no queremos más basura, que se lo coma la presidenta. Si nos quieren apoyar, entonces que nos manden un bono y nosotros mismos compramos nuestros alimentos. Pudo ocurrir una desgracia", exclamó Úrsula García.

Asimismo, criticaron el accionar de las autoridades, pues aseguran que, tras la intoxicación masiva, no se les permitió el ingreso a la cocina para poder verificar su estado. Incluso, el director del colegio habría quedado fuera de las instalaciones, mientras las autoridades tomaban las muestras para examinarlas.

Comisión del Congreso: alimentos no están en buenas condiciones

La presidenta de la comisión investigadora del Congreso de la ejecución presupuestaria de los programas sociales, Katy Ugarte, también llegó a la zona. Ella fue duramente criticada por los padres, quienes reclamaban que muchas veces los congresistas han llegado para prometerles mejoras, pero nunca se concreta.

Tras ello, Ugarte se trasladó hasta el área de cocina donde observó las conservas de pescado que se emplearon para la preparación del almuerzo que afectó a los menore. De acuerdo a la presidenta de la comisión, el producto de Wasi Mikuna no se encuentra en buenas condiciones.

Congresista Katy Ugarte revisa cocina donde se prepararon alimentos. Foto: Maribel Mendo - La República.

"A simple vista, esto no está en buenas condiciones y presumo que ni la calidad es buena. Jamás he visto un atún así", enfatizó la parlamentaria. Tras ello, lamentó que la reestructuración del entonces programa Qali Warma, no haya presentado mejoras. "Vemos que solo se ha cambiado el nombrecito", expresó.

Director de colegio también consumió de Wasi Mikuna

El director de la I.E. Elvira Castro de Quiróz, Ricardo Córdova, aseguró que él también consumió el mismo alimento que los menores; sin embargo, no presentó ninguna afectación en su salud, lo cual le llama la atención.

Además, afirmó que cuando recibieron los productos de Wasi Mikuna verificaron que la fecha de vencimiento que figuraba en las conservas de pesado era recién para enero de 2029. Ante ello, exhortó a las autoridades a proceder de manera célere en la investigación de las causas del hecho.

Gobierno anuncia extinción de Wasi Mikuna

Ante los hechos y las diversas quejas presentadas a nivel nacional, la ministra de Inclusión Social y Desarrollo, Leslie Urteaga, anunció la extinción del actual modelo del programa Wasi Mikuna.

De acuerdo a sus declaraciones, esta decisión busca evitar poner en riesgo la vida de más niños, pues los productos que se emplean a la fecha fueron heredados de Qali Warma. "Los proveedores ya estaban con contratos y no podíamos comprar directamente a los fabricantes", mencionó.