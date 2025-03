Panamericana Norte: 6 heridos deja choque de camioneta con automóvil en Lambayeque

Toda una familia salvó de morir este martes 25 de marzo luego de que el vehículo en el que se trasladaban impactó violentamente contra un automóvil tipo station wagon en el kilómetro 792 de la Panamericana Norte, en el tramo que une a las ciudades de Chiclayo y Lambayeque, en la región Lambayeque.

Según los testigos, los hechos ocurrieron minutos después de las 5 a.m. cuando una camioneta color plomo no pudo frenar a tiempo y colisionó violentamente la parte lateral derecha de otra unidad de transporte que dio vuelta en una zona de la carretera no permita, con el objetivo de ingresar al carril contrario.

Producto del siniestro, las cinco personas que iban en el vehículo mayor, incluido dos niños, y el conductor del station wagon resultaron heridos, por lo que tuvieron que ser trasladados de emergencia a clínicas y hospitales de la ciudad de Chiclayo. En tanto, la Policía llegó al lugar del accidente para el inicio de las diligencias de ley.

Antecedente fatal

Como se recuerda, el jueves 20 de marzo se reportó otro accidente en este mismo tramo de la Panamericana Norte, el cual dejó como saldo tres personas fallecidas. Aquella madrugada, una combi de pasajeros chocó contra el lado izquierdo de un camión tráiler que también intentó ingresar al carril contrario de la vía por una zona no permitida.