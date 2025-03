El incendio originado en un almacén de juguetes en Barrios Altos ha afectado a decenas de viviendas. Las llamas se propagaron rápidamente, destruyendo propiedades aledañas y poniendo en riesgo más inmuebles en la zona. Decenas de familias han quedado damnificadas y ahora duermen en las calles refugiadas en carpas. Este es el caso de una madre de familia que, en plena transmisión en vivo, recibió la devastadora noticia de que perdió su vivienda a causa del colapso de uno de los edificios.

"Ya me quedé sin casa otra vez. Ahora sí, ya me quedé sin casa. Desde que yo he nacido he estado en esa quinta. Ya estamos sin casa. Me he vuelto a quedar sin nada, ni como volver a empezar. La primera vez pude levantarme, pude hacer, hice y trabajaba. Y ahora ya me quedé sin nada", comentó la señora Carmen en una entrevista en Latina Noticias.

No es la primera vez que pierde su casa a causa de otro incendio

En junio del año pasado, la señora Carmen enfrentó una de las pruebas más difíciles de su vida cuando su hogar quedó reducido a cenizas debido a un incendio provocado por un corto circuito. En cuestión de minutos, vio cómo todo su esfuerzo y sacrificio desaparecían entre las llamas, perdiendo sus pertenencias.

Con gran esfuerzo, fue adquiriendo nuevamente los muebles y enseres necesarios para volver a tener un espacio digno donde vivir. Sin embargo, la vida le tenía preparada otra prueba aún más devastadora. Apenas unos meses después de haber logrado recuperar su hogar, un nuevo incendio en Barrios Altos volvió a dejarla en la calle.

Esta vez, su situación es aún más crítica, ya que no solo perdió su casa por segunda vez, sino que también enfrenta dificultades económicas que le impiden reconstruirse nuevamente.

Más colapsos de edificios por incendio en Barrios Altos

Este jueves 6 de marzo, un cuarto edificio en la Quinta Santa Rosa, situada en el jirón Cangallo, se desplomó como consecuencia de la fragilidad estructural provocada por el incendio. La edificación colapsó de manera progresiva, comenzando desde los pisos superiores hasta alcanzar la base, lo que ocasionó daños en las viviendas cercanas.

Según explicó Carlos Malpica, director de Formación Académica de los Bomberos, muchas de las edificaciones fueron construidas sin contar con los permisos y medidas de seguridad, lo que dificulta la labor del cuerpo de bomberos por extinguir las llamas.

"Las estructuras son antiguas, están muy juntas y no cuentan con sistemas contra incendios, lo que ha favorecido la rápida propagación del fuego", comentó en una conversación con Canal N.