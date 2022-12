Los realmente afectados por la situación actual

La actual convulsión social realmente nos está afectando a todos los peruanos, pero hay segmentos de la sociedad que particularmente sufren las consecuencias y que, tal vez no somos conscientes de ello.

Pequeños Productores

Ha sido noticia el ataque a algunas importantes empresas del sector agroindustrial, lo que por supuesto es lamentable y condenable, pero la situación de los pequeños productores tienen un impacto mayor; hay miles de ganaderos que viven de la venta de leche de sus pocas vacas y que ahora no lo pueden hacer porque las empresas procesadoras han sido atacadas y consecuentemente han paralizado sus operaciones.

En la mayoría de casos, su medio de supervivencia es el ingreso quincenal por el valor de su leche, lo que ahora no se da por lo que sus ingresos han desaparecido y no tienen medios para continuar su operación ni mantener a su familia; en muchos casos no cuentan con ahorros suficientes para afrontar esta situación.

Los productores agrarios tienen dificultad para transportar sus productos a los puntos de venta y, por ser productos perecibles, en muchos casos se están perdiendo con el doble perjuicio al productor, pero también al consumidor que no cuenta con disponibilidad de bienes para sus necesidades alimentaria o han aumentado de precio.

Transporte

Muchos ciudadanos nacionales y extranjeros se encuentran varados en alguna ciudad, sin poder continuar sus actividades o retornar a sus lugares de origen, consecuencia de la paralización del transporte terrestre y aéreo, por haber asaltado los aeropuertos o interrumpido las carreteras. Reciente comunicado de Aeropuertos Andinos, operador de varias instalaciones en el sur, indica que lunes 19 se reiniciarán parcialmente los vuelos.

Esto tiene un grave impacto en el turismo que se estaba recuperando tímidamente después del golpe de la pandemia; la mayoría de los operadores son micro y pequeños empresarios.

Otra de las consecuencias es el desabastecimiento de GLP, combustible utilizado especialmente por los taxis, que se ven obligados a suspender su trabajo o asumir un mayor costo al usar gasolina, en el caso que sus vehículos tengan esa opción.

Comercio

Muchos pequeños comerciantes esperan la época navideña para lograr ventas que les permitan subsistir una buena parte del año, por ser alta temporada de compras de los ciudadanos, por la costumbre de regalos, cenas y reuniones propias de la Navidad. Es frecuente que se hayan asumido deudas, para abastecerse de mercadería, que tal vez no puedan vender y por lo tanto incumplir con las instituciones financieras, con las indeseables consecuencias que esto implica.

Conclusión

Los principales afectados de la situación que estamos viviendo son los sectores más vulnerables, que asumen las consecuencias, bajo el pretexto de preocupación por las clases populares.