Zaraí, la joven de la comunidad de Chacamarca que no se rindió y alcanzó la Beca 18

Zaraí Condori Alka no conocía acerca de la Beca 18 hasta que ingresó al quinto de secundaria. La primera vez que escuchó del gran beneficio de alcanzar dicha ayuda del Estado, ella se trazó la meta de ganar la beca en el concurso del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación.

“Siempre creí que iba a lograr obtener esa beca”, mencionó. Sin embargo, el camino a la Beca 18 fue difícil y tuvo que superar algunos obstáculos. Ella no logró alcanzar una beca en una primera instancia debido a que le faltó entregar una constancia de ingreso a una Institución de Educación Superior (IES) elegible por la convocatoria.

La joven señaló que a causa de la pandemia, muchas instituciones postergaron sus exámenes de admisión; por ello, ella no logró obtener a tiempo este certificado. Por ende, no participó en la primera convocatoria. “Me sentí realmente triste, pensé que ya no tendría la oportunidad de ser una becaria”, recordó.

No obstante, Zaraí pronto se enteró de que se habilitó una segunda convocatoria. La joven postuló al Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (Senati), institución que también le permitía seguir la carrera de Administración de Empresas.

Tras ello, la estudiante logró ser una de las ganadoras de la segunda parte de la Beca 18, en la convocatoria 2021. Ella agradeció esta oportunidad y pidió a los postulantes que no se rindan. “Esa experiencia fue muy dolorosa, pero me dio fuerzas para seguir adelante y no rendirme. Recordé que tengo un futuro por delante”, contó.

Asimismo, sostuvo que ella siempre mostró mucha disciplina para sus estudios desde muy pequeña. “Mi papá siempre nos ha alentado a estudiar, porque dice que nosotros, sus hijos, debemos ser profesionales, ya que él no tuvo oportunidad de serlo”, dijo.

Por último, ella envió un mensaje de aliento a todos los jóvenes que quieran postular a la Beca 18. “Nunca abandonen algo que ya están por lograr o que deseen lograr. Todo es posible si lo intentas. Aprovechen esta nueva oportunidad, porque la Beca 18 es un gran apoyo para que los talentos de escasos recursos económicos estudien una carrera y logren ser profesionales”, finalizó.