Peruanos varados en Sudáfrica piden ayuda a la Cancillería para que puedan retornar al Perú

Tras haberse decretado el estado de emergencia por el coronavirus, miles de peruanos vislumbraron un futuro incierto en torno al reencuentro con sus seres queridos. Esta es la situación que viven los compatriotas que se encuentran en el continente africano.

Pese a que varias naciones, incluido el Perú, cerraron sus fronteras como medida para contrarrestar la propagación del coronavirus (COVID-19), los peruanos que viajaron por estudios o trabajo a Namibia, Sudáfrica, no pierden la esperanza de pisar suelo peruano. Para lograrlo, hicieron un pedido al Canciller de la República, Gustavo Meza-Cuadra, de carácter humanitario.

Su pedido radica en dos ejes fundamentales. El primero, declarar humanitario el vuelo chárter cuya ruta es Sudáfrica – Lima. De lograr este pedido, el avión podrá aterrizar en el Perú.

Segundo, solventar gastos económicos. Según Miguel Carlos Acuña Lara, quien se encuentra en Namibia, un chárter desde Sudáfrica a Lima, con parada en Argentina, cuesta US$ 313000 dólares. Este precio no lo pueden pagar en su totalidad, por tal motivo piden ayuda al gobierno de Martín Vizcarra.

Los compatriotas manifestaron que el Gobierno solo pagaría US$ 35.000 por el vuelo y que irían 200 personas, quienes solo pueden cubrir US$ 278.000. El vuelo saldría desde Johannesburgo y aterrizaría en Lima. Cabe precisar que, por su naturaleza comercial, el avión no podría llegar al Perú.

“Sudáfrica recién abre sus fronteras el 1 de mayo y el vuelo solo puede llegar hasta Sao Paulo, porque Perú puede prolongar el cierre de fronteras por más tiempo”, sostuvo un compatriota en Namibia.

Pese a que miles de compatriotas ya fueron repatriados con las seguridades sanitarias y cuarentena correspondiente, la gestión de la Cancillería del Perú para repatriar a los connacionales no está beneficiando a los peruanos que se encuentran en otras latitudes.