Facebook: Cómico acusado de actos obscenos: "los videos son de hace cinco años" [VIDEO]

A raíz de las recientes difusiones de algunos videos en Facebook, con los que lo acusan de maltratar al público y de hasta realizar actos obscenos, el cómico ambulante Pavel Muto, más conocido como el "Mono Pavel", realizó una transmisión en vivo para defenderse.

Según lo declarado por el comediante, las cintas compartidas tienen alrededor de cinco años de antigüedad, y denunció que un sujeto estaría detrás de las publicaciones con la finalidad de "destruir" a los cómicos ambulantes.

"El video es de hace cinco años. No sabemos lo que esa persona quiere hacer con los cómicos ambulantes. Nosotros les traemos alegría para que la gente se disfrute y goce. Muchas personas tienen razón. Nos tratan como cualquier cosa, como gente vulgar", sostuvo Pavel Muto en la transmisión en vivo de Facebook.

Asimismo, el comediante manifestó que él vive, igual que sus compañeros de la Asociación de Artistas Cómicos Urbanos Internaciones (Aacui), de lo que gana en la Alameda Chabuca Granda, Cercado de Lima, y además, dona a los niños que menos tienen, acto que calificó como su "cábala".

"Con mi poquita plata que tengo, dono juguetes. No te digo que soy perfecto [...] ¿Qué quieres, que nos boten de la Alameda Chabuca Granda? Yo me siento feliz cuando veo que la gente se ríe. ¿Por qué tú no hablas que yo dono? A mi colega [Jofre Vásquez] ya le hiciste daño. ¿Ahora a quién más atacarás?", agregó el cómico ambulante.

Finalmente, Muto sostuvo que, tras recibir consejos de colegas y familiares, lleva algunos algún tiempo sin realizar estas acciones en su espectáculo y reiteró que los videos difundidos son antiguos.

A continuación te compartimos uno de los videos compartidos en Facebook, el mismo que puede herir susceptibilidades.