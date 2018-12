Bomberos solo tienen gasolina para cinco días más [VIDEO]

Un grupo de voluntarios del Cuerpo General de Bomberos señaló que la institución no se encuentra pasando por un buen momento económico. El comandante general señaló que incluso no cuentan con gasolina suficiente para el resto del mes de diciembre.

Él indicó que solo tienen combustible para cinco días más. ‘‘Estamos viendo cómo poder abastecer gasolina para el mes de diciembre. No existe contrato, no se han hecho licitaciones’’, dijo el comandante a América.

Los bomberos esperan que la situación mejore con el nuevo intendente nacional, Charles Hallenback Fuentes. Este cargo tiene la responsabilidad de manejar los fondos que provienen desde el poder Ejecutivo.

Tal como indicó Hallenback, el presupuesto de este año fue de 100 millones de soles. De esta cantidad solo se ha ejecutado el 35%, pero el 27% de esta cifra fue destinada para salarios del personal administrativo. Lo que quiere decir que 65% no se utilizó. ‘‘Estamos en una situación precaria’’, dijo el nuevo intendente del cuerpo de bomberos.

Asimismo, explicó que el exintendente, Pedro González, quien también es bombero sí se preocupó por la situación que atraviesan los voluntarios, pero no pudo ejecutar correctamente. ‘‘Hubo varios procesos y se han caído. Como se sabe, en la administración pública para que un proceso sea transparente a veces demora cuatro meses y si no está bien planteado no funciona’’.

El comandante del Cuerpo General de Bomberos indicó que en el mes de diciembre las emergencias se incrementan en un 50%, motivo por el cual el problema del combustible es urgente.

Además de esto, también dijo que aparte de la gasolina también se necesita trabajar en sus unidades. El 50% del parque automotor se encuentra parado, pues los vehículos tienen fallas técnicas y requieren de mantenimiento.

El bombero señaló que el ministro del Interior, Carlos Morán, se ha comprometido a brindarles combustible para emergencias. Sin embargo, el comandante aseveró que ellos de igual manera deben ‘‘ver la forma de subsistir con gasolina hasta fin de año y no esperar que el ministerio nos esté ayudando'', enfatizó.

