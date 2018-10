Chiclayo: Municipio de José L. Ortiz devolverá compactadoras por fallas mecánicas

El pasado 21 de agosto, la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz (MDJLO) recibió diez compactadoras del Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) como parte de un convenio interinstitucional para mejorar el servicio de limpieza pública en esta localidad. La compra de esta maquinaria –que alcanzó los S/4 millones 400 mil– permitiría optimizar la recolección en un 90%. Sin embargo, a poco más de un mes de entregadas, solo tres salen a recorrer porque la mayoría presenta fallas en el sistema hidráulico.

Ante esta situación el procurador de la MDJLO, Enrique Romero Torres, informó que devolverán todas las compactadoras al GRL para que realicen las rectificaciones del caso. La entidad regional, por su parte, aseguró que los desperfectos serían negligencia del propio municipio, por lo que ellos deberán hacerse cargo de las reparaciones.

Tras realizar un peritaje, en el oficio n.º 039-2018-MDJLO/GM, la comuna informó al GRL que cinco de las diez compactadoras no podían operar debido a que presentaban filtraciones de hidrolina, fugas por niple por mala calidad del cordón de soldadura, entre otras observaciones al sistema de compactación.

“El mismo perito señala que no tiene las propias características que debe tener una máquina compactadora de fábrica, aparentemente podría ser un ensamblaje que no es de la propia fábrica. (...)La fuga de hidrolina, las fallas en los pistones posteriores, el cambio de empaquetaduras, eso aparentemente no guarda relación con un vehículo original”, precisó el procurador.