Joven madre participa como miembro de mesa con su bebé en brazos en Chimbote

Las elecciones regionales y municipales concitaron el interés poblacional, pero sobre todo los peculiares hechos que se suscitaron en torno a estas. Al respecto, en Chimbote, provincia del Santa (región Áncash), una madre de familia, Dana Beretta Quicio (21), acudió a desempeñar su rol como presidente de mesa, pero acompañada de su menor hija, una bebé de dos meses de nacida.

Contó que a pesar del sacrificio que significaba cumplir con su deber, decidió acudir a su local de votación junto a su pequeña Sofía, más aun cuando fue designada como titular de la mesa de votación.

“He venido desde las 7:30 a. m. para cumplir con mi deber en estas elecciones, aunque se me complica un poco porque como ella es muy pequeña tengo que dejar la mesa de votación para darle su leche, de lo contrario se pone a llorar. No he tenido con quien dejarla, por eso la tuve que traer”, sostuvo.

Hasta el local de votación llegó su esposo Lervin Pacheco para poder ayudarla con el cuidado de la pequeña, mientras que la responsable mujer realizaba su labor democrática con los electores, quienes no dudaron saludarla.

Los electores que realizaban su cola para poder sufragar vieron de buena forma como una persona cumple no solo con su deber ciudadano, sino con su papel de madre que no se descuida de su niña en estos momentos de coyuntura electoral.