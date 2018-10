ONPE: ¿Cuál es la multa por no ser miembro de mesa en las Elecciones 2018?

La lista de miembros de mesa para estas Elecciones 2018 se dio a conocer hace ya varios meses. A pesar de ser un cargo irrenunciable, muchos tienen pensado no asistir o, probablemente, no puedan acudir y no saben cómo presentar una dispensa.

Para estos comicios se instalarán 80,940 mesas de sufragio, en las que un total de 485,640 ciudadanos peruanos que salieron sorteados deberán cumplir con este deber cívico.

Según detalló la misma Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), cada mesa de sufragio cuenta con un presidente, un secretario y un tercer miembro, además de tres miembros suplentes para llevar a cabo la jornada de Elecciones 2018.

¿Cuánto es la multa por no ser miembro de mesa en las Elecciones 2018?

El monto establecido para quienes no cumplen con ser miembros de mesa en estas Elecciones 2018 es de S/207.50.

A diferencia de la sanción pecuniaria por no ir a votar, que es escalonada de acuerdo al nivel de pobreza del distrito en el que se ejerce el derecho a sufragio, este monto es fijo. Puedes ingresar a este enlace para verificar si eres miembro de mesa.

¿Cuáles son las justificaciones para no ser miembro de mesa en las Elecciones 2018?

A pesar de tratarse de un cargo irrenunciable, existen ciertas dispensas para quienes, por motivo de fuerza mayor, no puedan cumplir con esta responsabilidad.

Según la normativa vigente, son las siguientes:

Grave impedimento físico o mental

Necesidad de viajar al extranjero

Ser mayor de 70 años

Ser funcionario y empleado de organismos que conforman el sistema electoral (JNE, ONPE y Reniec)

Ser autoridad política y miembro de los concejos municipales

Integrar los comités directivos de los partidos políticos, agrupaciones independientes y alianzas inscritos en el JNE

Ser cónyugue y pariente en segundo grado de consanguinidad o afinidad de los candidatos que residen en el ámbito de la jurisdicción en donde votas

¿Cuánto debo pagar si no voy a votar en las Elecciones 2018?

La multa por no votar en estas Elecciones 2018 se establece de acuerdo al nivel de pobreza del distrito en el que se sufraga.

Así, tenemos tres niveles:

Distrito considerado No pobre: S/83

Distrito considerado Pobre no extremo: S/41.50

Distrito considerado Pobre extremo: S/20.75

¿Cuál es la multa por no votar en las Elecciones 2018 para los peruanos que viven en el extranjero?

En caso de que un ciudadano se encuentre fuera del país y en la dirección de su DNI figure un distrito peruano, la obligatoriedad del voto se mantiene y de ser incumplida se somete a la multa correspondiente al distrito al que pertenece.

En caso esta persona haya viajado por motivos de estudio, trabajo o salud puede tramitar una dispensa (anteriormente señalada) ante el Jurado Nacional de Elecciones para la evaluación correspondiente del caso.