¿Cansancio constante? Una experta explica cómo mejorar el sueño y recuperar tu energía vital

No descansar correctamente puede generar fatiga e irritabilidad. Foto: Composición LR

La sobrecarga mental que ocasiona el estrés laboral y el constante uso de pantallas digitales dificultan el descanso óptimo. La fatiga física así como la irritabilidad y la falta de concentración son síntomas de una mala noche. Dormir bien no debe ser considerado un lujo, sino una necesidad biológica fundamental.

Durante las horas de sueños, el cerebro elimina los residuos tóxicos acumulados a lo largo del día, y con ello refuerza la memoria. Sin embargo, no lograr un buen descanso de manera cotidiana puede aumentar el riesgo de padecer enfermedades graves y acelerar el envejecimiento biológico. Es por ello que el podcast 'Bea Magro' hizo un espacio para tratar el tema con la experta en el sueño Jana Fernández.

Adecuar un buen horario de sueño es beneficioso para la salud física y mental. Foto: Composición LR





La higiene del sueño: más allá de la rutina nocturna

La autora del libro 'Aprende a descansar' define a la higiene del sueño como los hábitos que favorecen un descanso reparador. Según la experta, no solo basta con la rutina que se establece minutos antes de meterse a la cama, "no se trata solo de lo que hacemos justo antes de dormir, sino de cómo hemos vivido las diez horas anteriores", explica, demostrando la importancia de un enfoque integral hacia el descanso. Fernández compara la higiene del sueño con la higiene personal, afirmando que esta "no solo se trata de lavarse los dientes", sino de considerar las actividades que se hicieron durante el día, las bebidas y comidas que se ingirieron así como también las cosas que se dejaron de hacer.

Conocer y respetar el ritmo biológico

Otro de los enfoques esenciales para mejorar la calidad del descanso es reconocer y respetar el ritmo biológico que tiene cada persona. "Cada organismo tiene su propio cronotipo. Hay personas más matutinas y otras más vespertinas, pero todos tenemos un horario natural en el que el sueño aparece y otro en el que solemos despertarnos de forma espontánea", señala. Respetar los horarios internos de cada individuo puede ser la clave para lograr un descanso reparador.

Escuchar las señales del cuerpo

Un error que comenten muchas personas es forzar los horarios de sueño. Algunos optan por prolongar su tiempo despiertos viendo series o utilizando los celulares pese a sentir cansancio. "Si tu cuerpo te pide descansar a las ocho o nueve de la noche, hay que escucharlo. Intentar seguir el ritmo de otra persona o ajustarse a lo que socialmente se considera ‘normal’ solo perjudica el descanso", finaliza.

Reaprender a dormir como acto de autocuidado

Hacer una retrospectiva hacia nuestro horario de sueño es uno de los mayores gestos de autocuidado. Como recuerda Fernández, no existe el bienestar personal si no se logra un buen descanso. Aprender a escuchar las necesidades de tu cuerpo, así parezca un gesto pequeño, puede marcar el inicio de una mejora en la calidad de vida.