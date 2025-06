¿Eres hombre y notas fatiga o pérdida de músculo después de los 40? Podrías estar experimentando la andropausia

En un reciente video en su cuenta de TikTok, Gil expone que la disminución de testosterona no solo se traduce en cambios físicos, como la pérdida de masa muscular y el aumento de grasa abdominal, sino que también impacta en la energía y la vitalidad de los hombres. “¿Por qué nadie habla de esto?”, cuestiona el especialista, subrayando la necesidad de visibilizar un tema que afecta a una gran parte de la población masculina.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Según datos del Instituto Urológico Madrileño, más del 30% de los hombres mayores de 45 años presenta síntomas compatibles con hipogonadismo tardío, lo que pone de manifiesto la relevancia de abordar la andropausia desde una perspectiva clínica y de salud pública.

La andropausia se da cuando el nivel de testosterona empieza a disminuir a los 40 años. Foto: Composición LR

La caída de la testosterona y sus efectos

La testosterona, una hormona fundamental en el cuerpo masculino, comienza a descender de manera progresiva a partir de los 40 años. Este descenso puede llevar a una serie de síntomas que afectan la calidad de vida. Gil menciona que muchos hombres, a pesar de mantener rutinas de ejercicio, pueden no ver los resultados esperados debido a este cambio hormonal. “Si tienes más de 40 y por mucho que vayas al gimnasio no tienes los resultados que querías, esto puede que no sea solo culpa tuya”, afirma.

La falta de energía, el aumento de grasa abdominal y la apatía vital son solo algunos de los efectos que pueden surgir. Sin embargo, Gil enfatiza que este no es un problema aislado, sino una condición clínica que requiere atención y tratamiento adecuado.

Recomendaciones para enfrentar la andropausia

Lejos de alarmar, Luis Gil propone un enfoque proactivo para manejar la andropausia. Recomienda incorporar entrenamiento de fuerza en la rutina de ejercicios, ya que el músculo actúa como un órgano endocrino que puede ayudar a regular los niveles hormonales. “Entrena fuerza, porque solo con cardio no va a ser suficiente”, aconseja.

Además, sugiere prestar atención a la alimentación, asegurando una buena fuente de proteínas en cada comida y evitando el consumo excesivo de alcohol, bebidas azucaradas y ultraprocesados. “De buena calidad, nada de marranadas”, enfatiza, resaltando la importancia de una dieta equilibrada.

La importancia de la analítica hormonal

Un aspecto crucial que Gil menciona es la necesidad de realizarse una analítica para conocer los niveles de cortisol, testosterona e insulina. “Cuando regulas todo esto, tu cuerpo vuelve a responder, te vuelves a sentir con energía”, explica. Esta información permite a los hombres entender mejor su estado hormonal y tomar decisiones informadas sobre su salud.

Es importante destacar que la testosterona no es exclusiva de los hombres. Las mujeres también producen esta hormona, aunque en menor cantidad, y su disminución también puede afectar su energía y metabolismo. “A partir de los 40, cae en picado. Sí, también en mujeres”, aclara Gil, subrayando la universalidad de este fenómeno hormonal.

La andropausia es un tema que merece ser discutido y comprendido. A medida que los hombres envejecen, es fundamental que reconozcan los cambios hormonales que pueden afectar su salud y bienestar. Con la orientación adecuada y un enfoque proactivo, es posible enfrentar este desafío y mantener una vida activa y saludable.