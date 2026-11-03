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Reggaetón Lima Festival 7: Todo lo que dejó el histórico encuentro del género urbano en el Estadio Nacional

Clásicos del reguetón, presentaciones en vivo, mezclas de DJs y experiencias temáticas formaron parte de la celebración de Halloween en el Reggaetón Lima Festival 7.

El Reggaetón Lima Festival 7 convirtió el Estadio Nacional en una gran pista de baile durante la noche de Halloween.
El Reggaetón Lima Festival 7 convirtió el Estadio Nacional en una gran pista de baile durante la noche de Halloween.
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El Reggaetón Lima Festival 7 convirtió el Estadio Nacional de Lima en uno de los principales escenarios de la música urbana durante la celebración de Halloween. La séptima edición del encuentro, realizada el sábado 31 de octubre, reunió a miles de asistentes que disfrutaron de una programación musical de varias horas, encabezada por figuras internacionales como Anuel AA, Wisin, Beéle y Jowell & Randy.

La jornada comenzó alrededor de las 7.00 p. m., tras la apertura de puertas, y dio paso a una sucesión de presentaciones que mantuvieron la música en vivo durante toda la noche. La propuesta reunió distintas generaciones y estilos de la música latina, con espacio tanto para los clásicos del género urbano como para los éxitos más recientes.

Una fiesta que se extendió hasta la madrugada

La programación reunió a figuras reconocidas de la música urbana como Trébol Clan, Nio García, Alexis y Fido, J Álvarez y Lunay, quienes pusieron ritmo a las primeras horas del festival. La salsa también tuvo su momento con La Charanga Habanera, que llevó su repertorio al Estadio Nacional y puso a bailar a los asistentes con sus temas más conocidos.

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Entre cada presentación, los DJs Warner, Nelson, Motion y Raffi Mercenario mantuvieron la música, mientras el público esperaba la llegada de los artistas principales.

La expectativa creció durante la madrugada con el bloque estelar, que tuvo a Anuel AA, Wisin, Beéle y Jowell & Randy como protagonistas. Sus presentaciones formaron parte del tramo final de una jornada que se prolongó hasta aproximadamente las 5.00 a. m. del domingo 1 de noviembre.

El ambiente de Halloween también llegó con Flying Fish

La temática de Halloween también se hizo presente fuera del escenario. Entre las marcas auspiciadoras, Flying Fishh sorprendió a los asistentes con una propuesta inmersiva inspirada en el universo del castillo de Drácula. Su espacio trasladó la temática de Halloween al festival y ofreció un ambiente distinto para disfrutar durante los intervalos de los conciertos.

Los asistentes pudieron acercarse a conocer y degustar los sabores de la marca mientras recorrían la ambientación y disfrutaban de una experiencia pensada para compartir. Además, el espacio contó con un set fotográfico que permitió obtener fotografías instantáneas y llevarse un recuerdo de una noche en la que la música y Halloween fueron protagonistas.

Con una programación que reunió a exponentes de distintas generaciones del reggaetón y actividades que extendieron el entretenimiento más allá del escenario, el Reggaetón Lima Festival 7 cerró una nueva edición marcada por la música y la celebración de Halloween en Lima.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

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