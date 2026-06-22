LBX patrocinador Diamond de la Money Expo Colombia 2026

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LBX participa como patrocinador Diamond y expositor premium en la expo Money Expo Colombia, reconocida como uno de los eventos más influyentes y concurridos del sector financiero en Latinoamérica.

Ubicado en el stand 13, el bróker invita a los asistentes a descubrir un ecosistema de trading avanzado diseñado para responder a las necesidades de traders minoristas y partners institucionales en expansión. Un evento que ofrece una oportunidad única para conocer en persona al equipo LBX, asistir a demostraciones de las plataformas de la empresa y conocer las soluciones tecnológicas que esta propone y que están impulsando su enorme crecimiento a lo largo y ancho de Latinoamérica.

Empoderando a los inversores particulares

La prioridad de las instituciones financieras de hoy día sigue siendo facilitar el acceso a los mercados, y, en respuesta a esta necesidad, LBX permite comenzar a operar en mercados reales desde tan solo $1. Esta modesta cifra democratiza el acceso a los mercados, ofrece a los principiantes un entorno seguro para aprender la mecánica del trading y brinda a los profesionales más experimentados una forma de probar nuevas estrategias algorítmicas con una exposición limitada al riesgo. Además, gracias a sus spreads ultracompetitivos, la plataforma mantiene los costes de transacción al mínimo, permitiendo a los usuarios conservar una mayor parte del potencial rendimiento de sus operaciones.

Más allá del acceso a los mercados, el bróker marca la diferencia porque ofrece un exclusivo programa automatizado de cashback que recompensa a los usuarios activos en función directa de su volumen de trading. Este incentivo contribuye a reducir los costos asociados al trading, premia la actividad constante dentro de la plataforma, y los clientes pueden beneficiarse de retiradas instantáneas, eliminando los procesos administrativos que tradicionalmente dificultan el acceso rápido a los fondos.

Gracias a un servicio de atención integral y localizado, adaptado específicamente a las necesidades del mercado latinoamericano, la compañía garantiza que las barreras lingüísticas y las particularidades culturales no supongan obstáculo alguno para que sus clientes disfruten de una gran experiencia en los mercados financieros. Hace pocas semanas, este compromiso con la excelencia en el servicio le valió el prestigioso reconocimiento como “Mejor bróker de CFD de Colombia” en los Rankia Awards 2026.

Estructuras de colaboración flexibles

La feria también actúa como un importante punto de encuentro para IBs (Brokers introductores), interesados en alianzas corporativas fiables y de alto rendimiento. Los IB del sector financiero necesitan modelos de negocio flexibles que se adapten a sus estrategias, canales de marketing y perfiles de audiencia. En el stand 13, los potenciales partners podrán reunirse directamente con gestores especializados para conocer el programa IB de LBX, que ofrece modelos de colaboración altamente flexibles. Independientemente de si los partners prefieren acuerdos de Costo por Adquisición (CPA), esquemas de reparto de ingresos o soluciones híbridas personalizadas, la estructura de LBX está diseñada para impulsar un crecimiento empresarial sostenible a largo plazo.

Estos modelos de colaboración se sustentan en dos pilares: la transparencia inmediata y el acceso a estadísticas en tiempo real. Esto permite que los partners supervisen el rendimiento de sus redes y las tasas de conversión sin las frustrantes demoras típicas de fin de mes. El firme compromiso de la compañía con la excelencia en la experiencia de los partners fue reconocido a escala internacional con el galardón al “Mejor Programa IB” de World Finance Awards 2025. Al combinar estructuras de remuneración dinámicas, un servicio de soporte premiado y herramientas promocionales de alta conversión, el bróker pone en manos de sus socios en Latinoamérica los recursos necesarios para crear, desarrollar y mantener redes rentables.

Contribuyendo al debate sobre el futuro del sector

La participación de LBX en Money Expo Colombia va mucho más allá del pabellón de la expo, ya que representantes experimentados de la compañía subirán al escenario principal para compartir perspectivas clave sobre el futuro del sector de los servicios financieros. Los asistentes son bienvenidos a participar en la mesa redonda “The Broker in 2026: Redefining the Broker’s Role in Today’s Market ”, donde se analizará cómo la inteligencia artificial, la rápida integración tecnológica y la evolución de las expectativas de los clientes están transformando los modelos de brokers tradicionales para siempre.

Además, un representante de LBX ofrecerá una ponencia centrada en el desarrollo regional bajo el título “The Democratization of Trading in Colombia: Accessibility, Technology and Global Opportunities”, que abordará los cambios estructurales y regulatorios que hoy día facilitan más que nunca el acceso de los participantes de este país a los mercados financieros internacionales. Así, de la mano de sus expertos, la marca refuerza su posición como referente del sector y contribuye activamente a definir la evolución del ecosistema financiero latinoamericano.

Alianzas con la élite del automovilismo

Para celebrar su destacada presencia en la expo, LBX ofrece a quienes se acerquen al stand 13 la oportunidad exclusiva de acercarse al apasionante mundo del automovilismo internacional de alto nivel, ya que podrán participar en un sorteo especial para ganar una experiencia única de Fórmula 1 durante el esperado Gran Premio de México, que se celebrará entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre de 2026. Esta iniciativa pone de relieve la estrecha conexión conceptual entre los mercados financieros de alta velocidad y la ingeniería automovilística de élite.

Esta promoción complementa de forma natural el prestigioso papel de la compañía como Partner de Trading Online Oficial del equipo Audi Revolut F1. Tanto en la Fórmula 1 como en el trading online, el éxito a largo plazo depende de la capacidad para tomar decisiones en fracciones de segundo, de la tecnología de vanguardia y de una ejecución de alta precisión. Al alinear su marca con un deporte definido por la máxima precisión y el análisis rápido de datos, LBX demuestra su compromiso con el rendimiento al más alto nivel incluso en entornos de enorme presión. Esta alianza conecta especialmente con traders que exigen una infraestructura de trading digital de gran velocidad y total fiabilidad.

La confianza y la estabilidad de una firma regulada

Operar en los mercados financieros globales exige tener al lado un socio institucional respaldado por una sólida trayectoria y un firme compromiso con el cumplimiento normativo. LBX forma parte de Libertex Group, una organización con cerca de tres décadas de experiencia a sus espaldas conectando a millones de traders con los mercados internacionales. Este amplio conocimiento del sector se traduce en un entorno de trading altamente estable, seguro y transparente.

La compañía cuenta con una Oficina de Representación autorizada en la propia Colombia aprobada oficialmente por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), que, combinada con sólidos marcos internacionales de cumplimiento, aporta un elevado nivel de confianza a los inversores de la región. Gracias a la fusión de estándares globales y presencia local especializada, el bróker garantiza que cada cliente pueda operar con total confianza.

Acerca de LBX

LBX es un bróker financiero de referencia y miembro de Libertex Group, organización que facilita el acceso a los mercados globales desde 1997. Reconocida como “Mejor Bróker de CFD - Colombia” por los Rankia Awards 2026 y como “Mejor Programa IB” por World Finance 2025, la compañía ofrece soluciones de trading innovadoras, precios altamente competitivos y una sólida infraestructura tecnológica. En calidad de Partner de Trading Online Oficial del equipo Audi Revolut F1, la marca combina la cultura de alto rendimiento del automovilismo con servicios financieros profesionales. A través de su Oficina de Representación autorizada en Colombia y bajo la supervisión de la SFC, LBX proporciona entornos de trading seguros, adaptados a la normativa local y accesibles para los traders e inversores modernos.

Este contenido corresponde a un publirreportaje proporcionado por un cliente externo y está dirigido exclusivamente a mayores de 18 años. El trading de instrumentos financieros, incluidos CFDs, forex y otros productos apalancados, conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversionistas. Se recomienda informarse adecuadamente y actuar con responsabilidad.

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