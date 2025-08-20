Regresar a La República Regresar a
El bróker online LBX se incorpora a la parrilla de salida de la F1 con el equipo de KICK Sauber

LBX es el nuevo bróker online del Grupo Libertex, diseñado para traders audaces en el dinámico mundo financiero, ofreciendo herramientas innovadoras.

LBX anuncia un patrocinio con el equipo de F1 KICK Sauber. Fuente: Difusión.
LBX, el bróker online intuitivo desarrollado para los más osados y para quienes prosperan en el acelerado panorama digital, es la última incorporación al Grupo Libertex de empresas, cuyo notable historial de 28 años conectando a los traders con los mercados financieros habla por sí mismo. LBX encarna un espíritu incansable que alienta a los traders a perseverar independientemente de los retos a los que se enfrenten. La innovación, la resiliencia y la adaptabilidad conforman el núcleo de la filosofía “SIGA operando” de LBX, que tiene el trading codificado en su mismo ADN y empodera a los usuarios para que alcancen nuevas cotas gracias a sus herramientas y funciones líderes en el sector.

LBX está operado por MAEX LIMITED, una empresa que está totalmente regulada y supervisada por la Comisión de Servicios Financieros de Mauricio y ofrece una experiencia de trading no solo vanguardista, sino también totalmente transparente y segura. En estos momentos los clientes de LBX pueden disfrutar su elección de las plataformas MetaTrader 4 y 5, los estándares de la industria, mientras se van dando los toques finales a la plataforma propietaria de LBX. Entretanto, los asociados IB del bróker disfrutan de una diversidad de ventajas tales como reembolsos elevados y otros incentivos que incluyen productos de merchandising ¡y viajes vinculados al nuevo patrocinio del bróker!

En LBX nos entusiasma anunciar un innovador patrocinio de varios años con el equipo de F1 KICK Sauber, que eventualmente se transformará a partir de la temporada 2026 en el equipo de F1 de Audi. En el máximo nivel las apuestas son altas, y los impredecibles mundos del trading y las carreras en realidad son bastante similares, ya que en el trading -al igual que en las competiciones de F1- puede ocurrir de todo en meros milisegundos.

Al igual que ocurre con los mejores pilotos de F1, a fin de liderar y dejar a los competidores atrás los traders con más éxito tienen que ser capaces de tomar decisiones en una fracción de segundo. Pero sin el equipo adecuado o la última tecnología, incluso los más competentes técnicamente tendrán dificultades para cambiar de marchas y acelerar hasta la cima. Para que los traders estén seguros de estar completamente preparados para cualquier reto que los mercados quieran lanzarles, necesitan a LBX: ¡un bróker con unos tiempos de reacción y una pericia tecnológica propios de la F1!

Hablando sobre el inicio de esta apasionante nueva era para la empresa, el jefe de marketing de Libertex Group, Marios Chailis, comentó que “Estamos absolutamente encantados de anunciar esta colaboración con el equipo de F1 KICK Sauber, un socio que comparte nuestra razón de ser en lo referente a la innovación técnica, la precisión y una insobornable búsqueda de la excelencia. Esta asociación tiene todo el sentido, ya que hablamos de dos organizaciones entregadas a prepararse para cualquier eventualidad y ser las mejores de entre las mejores en todo aquello que se proponen. ¡Tenemos a la vista ante nosotros una relación larga y repleta de hitos y logros compartidos!”

Con la temporada de Fórmula Uno ya muy avanzada, esta asociación coloca a LBX justo en el centro de un deporte que personifica el pináculo de los logros humanos y la innovación tecnológica. Dentro de esta colaboración, LBX y el equipo de F1 KICK Sauber tienen planeadas varias activaciones dinámicas que está previsto que tengan lugar en varios eventos destacados de F1, antes de que finalice la temporada. Mediante estas iniciativas colaborativas, LBX y el equipo de F1 KICK Sauber explorarán nuevas maneras de mejorar la eficiencia operativa, los avances tecnológicos y la ejecución estrategia en sus campos respectivos.

Como ilustra esta asociación, que pese a ser tan reciente ya está increíblemente repleta de acontecimientos, muchas cosas pueden ocurrir en un breve lapso de tiempo cuando ambas partes están comprometidas de manera constante con innovar, seguir avanzando y adoptar nuevas posibilidades cuando quiera que estas surjan.

¿Y qué viene ahora? ¡Todo! Pero si pestañea se lo perderá, así que visite lbx.com para mantenerse al tanto de todo.

[PUBLIRREPORTAJE]

