Libertex iniciará su proceso de cambio de marca a LBX en Colombia como parte de su estrategia de rebranding a mayor escala

Libertex inicia su proceso de rebranding hacia LBX en Colombia como parte de una estrategia de crecimiento regional más amplia en América Latina. LBX es un broker online de nueva generación dentro del Grupo Libertex, que traslada la misma base sólida y confiable de más de 28 años de experiencia en trading a una nueva marca diseñada para la próxima era del trading online.

Muy pronto, los clientes de Libertex en Colombia recibirán un correo electrónico con instrucciones claras sobre la migración programada a LBX y los beneficios inmediatos a los que tendrán acceso. Entre ellos se incluyen el uso de nuevas aplicaciones de trading propiedad de LBX, acceso instantáneo a una amplia gama de oportunidades de trading en Contratos por Diferencia (CFDs), señales de trading, decenas de indicadores y herramientas integradas de apoyo a la toma de decisiones, diseñadas tanto para traders principiantes como avanzados. Los clientes también se beneficiarán de precios competitivos, spreads bajos, apalancamiento de hasta 1:1000, depósitos sin comisiones e ingresos instantáneos a través de múltiples métodos, incluyendo tarjetas, Skrill, Neteller y transferencias bancarias locales, además de soporte en español.

La transición está diseñada para ser lo más fluida posible y se completará antes del 1 de julio, garantizando así la continuidad del servicio de alta calidad que los traders colombianos ya conocen, ahora potenciado con mayores niveles de innovación y tecnología a través de LBX. Más información, incluyendo una sección completa de preguntas frecuentes, está disponible en el sitio web de Libertex para que los clientes se mantengan plenamente informados y preparados para aprovechar todo lo que ofrece la nueva experiencia LBX.

Este hito refuerza el compromiso a largo plazo del Grupo Libertex con Colombia y fortalece su presencia en la región mediante un entorno de trading seguro, transparente, respaldado por una sólida gobernanza y altos estándares de protección al inversor.

Acerca de Libertex Group

Fundada en 1997, el Grupo Libertex es un referente global en fintech con más de 28 años de experiencia en los mercados financieros con múltiples licencias regulatorias a nivel internacional.

A lo largo de los años, sus marcas de trading multipremiadas, Libertex y LBX, han contribuido a hacer los mercados financieros más accesibles, permitiendo a los usuarios invertir en acciones u operar CFDs sobre una amplia gama de activos, incluidos commodities, Forex, ETFs, entre otros.

Impulsado por una constante actitud innovadora, el Grupo Libertex continúa desarrollando soluciones fintech de vanguardia para quienes buscan ir más allá y aprovechar nuevas oportunidades en el mundo financiero.

Acerca de LBX

LBX está operada por MAEX LIMITED y forma parte del Grupo Libertex, que desde 1997 conecta a millones de traders con los mercados financieros globales.

Reconocida “Best CFD Broker – LATAM” por Global Forex (2025) y “Best IB Programme” por World Finance (2025),LBX impulsa a los traders a mantenerse resilientes, actuar con decisión y aprovechar cada oportunidad. Como Patrocinador Oficial del equipo Audi Revolut F1, LBX fusiona la emoción de la Fórmula 1 con el trading online a través de precisión, velocidad e innovación.

MAEX Limited está registrada en la República de Mauricio y autorizada por la Financial Services Commission of Mauritius (Licencia No. С118023400). Asimismo, cuenta con una Oficina de Representación autorizada en Colombia, aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) en la Resolución nº 1499 de 2025.

El presente contenido es de carácter publicitario y ha sido facilitado por un anunciante externo. Este contenido tiene fines informativos, no corresponde a una recomendación o asesoría. Válido solo para mayores de 18 años. Las criptomonedas son activos de alta volatilidad y su valor puede cambiar. Invertir en criptoactivos implica riesgos financieros, por lo que se recomienda informarse adecuadamente y actuar con responsabilidad.

[PUBLIRREPORTAJE]