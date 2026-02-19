HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

¿Jaque mate a Jerí? el Congreso lo censura | Arde Troya con Juliana Oxenford

Publirreportajes

Libertex iniciará su proceso de cambio de marca a LBX en Colombia como parte de su estrategia de rebranding a mayor escala

Libertex inicia su rebranding a LBX en Colombia, como parte de su estrategia de expansión en América Latina. LBX promete una experiencia innovadora en trading online, conservando su sólida trayectoria.

LBX ofrecerá precios competitivos, depósitos sin comisiones y soporte en español. Fuente: Difusión.
LBX ofrecerá precios competitivos, depósitos sin comisiones y soporte en español. Fuente: Difusión.

Libertex inicia su proceso de rebranding hacia LBX en Colombia como parte de una estrategia de crecimiento regional más amplia en América Latina. LBX es un broker online de nueva generación dentro del Grupo Libertex, que traslada la misma base sólida y confiable de más de 28 años de experiencia en trading a una nueva marca diseñada para la próxima era del trading online.

Muy pronto, los clientes de Libertex en Colombia recibirán un correo electrónico con instrucciones claras sobre la migración programada a LBX y los beneficios inmediatos a los que tendrán acceso. Entre ellos se incluyen el uso de nuevas aplicaciones de trading propiedad de LBX, acceso instantáneo a una amplia gama de oportunidades de trading en Contratos por Diferencia (CFDs), señales de trading, decenas de indicadores y herramientas integradas de apoyo a la toma de decisiones, diseñadas tanto para traders principiantes como avanzados. Los clientes también se beneficiarán de precios competitivos, spreads bajos, apalancamiento de hasta 1:1000, depósitos sin comisiones e ingresos instantáneos a través de múltiples métodos, incluyendo tarjetas, Skrill, Neteller y transferencias bancarias locales, además de soporte en español.

La transición está diseñada para ser lo más fluida posible y se completará antes del 1 de julio, garantizando así la continuidad del servicio de alta calidad que los traders colombianos ya conocen, ahora potenciado con mayores niveles de innovación y tecnología a través de LBX. Más información, incluyendo una sección completa de preguntas frecuentes, está disponible en el sitio web de Libertex para que los clientes se mantengan plenamente informados y preparados para aprovechar todo lo que ofrece la nueva experiencia LBX.

Este hito refuerza el compromiso a  largo plazo del Grupo Libertex con Colombia y fortalece su presencia en la región mediante un entorno de trading seguro, transparente, respaldado por una sólida gobernanza y altos estándares de protección al inversor.

Acerca de Libertex Group

Fundada en 1997, el Grupo Libertex es un referente global en fintech con más de 28 años de experiencia en los mercados financieros con múltiples licencias regulatorias a nivel internacional.

A lo largo de los años, sus marcas de trading multipremiadas, Libertex y LBX, han contribuido a hacer los mercados financieros más accesibles, permitiendo a los usuarios invertir en acciones u operar CFDs sobre una amplia gama de activos, incluidos commodities, Forex, ETFs, entre otros.

Impulsado por una constante actitud innovadora, el Grupo Libertex continúa desarrollando soluciones fintech de vanguardia para quienes buscan ir más allá y aprovechar nuevas oportunidades en el mundo financiero.

Acerca de LBX

LBX está operada por MAEX LIMITED y forma parte del Grupo Libertex, que desde 1997 conecta a millones de traders con los mercados financieros globales.

Reconocida Best CFD Broker – LATAM” por Global Forex (2025) y “Best IB Programme” por World Finance (2025),LBX impulsa a los traders a mantenerse resilientes, actuar con decisión y aprovechar cada oportunidad. Como Patrocinador Oficial del equipo Audi Revolut F1, LBX fusiona la emoción de la Fórmula 1 con el trading online a través de precisión, velocidad e innovación.

MAEX Limited está registrada en la República de Mauricio y autorizada por la Financial Services Commission of Mauritius (Licencia No. С118023400). Asimismo, cuenta con una Oficina de Representación autorizada en Colombia, aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) en la Resolución nº 1499 de 2025. 

El presente contenido es de carácter publicitario y ha sido facilitado por un anunciante externo. Este contenido tiene fines informativos, no corresponde a una recomendación o asesoría. Válido solo para mayores de 18 años. Las criptomonedas son activos de alta volatilidad y su valor puede cambiar. Invertir en criptoactivos implica riesgos financieros, por lo que se recomienda informarse adecuadamente y actuar con responsabilidad.

[PUBLIRREPORTAJE]

Notas relacionadas
Bajo el capó: cómo Exness ofrece ejecución rápida y precisa

Bajo el capó: cómo Exness ofrece ejecución rápida y precisa

LEER MÁS
Gobiernos de América Latina en el top 10 global de reservas de criptomonedas: datos de Bitcoin 2026

Gobiernos de América Latina en el top 10 global de reservas de criptomonedas: datos de Bitcoin 2026

LEER MÁS
Cryptowallet Lemon ya mueve 1 de cada 18 transferencias interoperables en el Perú

Cryptowallet Lemon ya mueve 1 de cada 18 transferencias interoperables en el Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Científicos descubren bacterias dormidas en una cueva durante más de 5.000 años resistentes a antibióticos modernos

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la fecha 2 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

Agente Nocturno 3 en Netflix: cuándo se estrena, a qué hora y dónde ver nuevos episodios completos de la serie de espionaje

Publirreportajes

Carnaval Lirqueño 2026 reafirmó su legado como Patrimonio Cultural de la Nación y llenó de tradición las calles de la ciudad

HONOR Magic8 Lite llega al Perú: resistencia con récord Guinness y una batería diseñada para durar días

Universidad Nacional de Huancavelica ofrece 20 vacantes internacionales para movilidad docente en 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José María Balcázar EN VIVO: presidente llegó a Palacio de Gobierno en medio de cuestionamientos desde el Congreso

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Sin su esposa y en el centro del infierno: Xiomara Suárez, la peruana detenida más de 100 días por ICE sin delito cometido

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025