Los reyes de las apuestas de fútbol: las mejores victorias de los jugadores peruanos en mayo

Acumulado calculado

El año que viene, los futbolistas peruanos no podrán ganar la Copa del Mundo en EEUU, pero un jugador de 1xBet de Perú ganó un buen dinero gracias a los partidos en estadios americanos. ¡Eligió 3 partidos de la MLS para una acumuladora con una cuota total de 3.452 y ganó S/10.608 apostando S/3.073,19!

Lo más angustioso fue el partido con la cuota más baja de la apuesta: 1,256. El jugador apostó por que el Minnesota United no perdiera en casa contra el Austin FC. El equipo local no perdió el camino, y el cliente de 1xBet sólo tuvo que esperar al pitido final, que confirmó el 1-1.

El partido Sporting Kansas City vs New England Revolution terminó 3-3, y la apuesta del jugador en más de 2,5 goles con cuota de 1,82 ya había ganado en el minuto 53. Otro empate a 6 goles se produjo en el San Jose Earthquakes vs Houston Dynamo: el cliente de 1xBet apostó a "Ambos equipos marcarán: sí" con cuotas de 1,51 y obtuvo el resultado que necesitaba en el minuto 66 del partido, que fue la última etapa de su acumulado ganador. ¡Gran análisis y merecida victoria!

Afortunados minutos finales

¡Tres clientes de 1xBet recibieron una descarga de adrenalina junto con sus grandes ganancias! ¡Así es como suele ocurrir con las apuestas deportivas!

Un jugador apostó S/1.554 al empate en el partido Friburgo vs Bayer con cuotas de 3,86. Sólo 10 minutos antes del pitido final, el Leverkusen perdía 0-2, pero remontó e igualó en el minuto 93, ¡lo que supuso para el afortunado ganador un pago de S/5.999!

Otro jugador apostó S/1.601 al empate en el tiempo reglamentario del partido Inter y Barcelona con cuotas de 3,93. Recordatorio: los italianos marcaron 2 goles sin respuesta antes del descanso, el Barcelona igualó el marcador en el minuto 60 y Raphinha adelantó a los catalanes en el 87. ¡Pero el gol de Acerbi en el minuto 3 del tiempo añadido envió el partido a la prórroga y S/6.292 directos a la cuenta del cliente de 1xBet!

El segundo minuto del tiempo añadido del partido de la Copa Libertadores entre Vélez Sarsfield y Olimpia resultó afortunado para un jugador que realizó una apuesta en directo de S/3.000 a "Ambos equipos marcarán: sí" con cuotas de 2,55. El gol del equipo paraguayo supuso el 1-1, y la ganancia de S/7.650 se abonó en la cuenta del cliente. Un gol del equipo paraguayo supuso el 1-1, y la ganancia de S/7.650 se acreditó en la cuenta del cliente.

Cuando el aburrimiento trae alegría

Un cliente de 1xBet apostó S/3.300 al empate en el partido Real Sociedad vs. Athletic de Bilbao con una cuota de 3.17. Este es un ejemplo de una apuesta que acertó desde el primer hasta el último segundo. Los equipos no marcaron ni un solo gol, jugaron a la defensiva y casi parecía que cuidaban la ganancia del jugador, que totalizó S/7.161.

¿Qué casa de apuestas paga mejor en Perú? Los clientes vieron crecer su cuenta en los primeros momentos después de ganar. Esto demuestra que 1xBet es una empresa con licencia confiable que garantiza pagos completos y oportunos.

