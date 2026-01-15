Caja Huancayo y Focmac concretan histórica operación de deuda subordinada por S/10 millones

Esta operación estratégica permite a Caja Huancayo mejorar sus indicadores financieros y reafirma el rol del FOCMAC como aliado en el desarrollo del sistema de Cajas Municipales en Perú.

[PUBLIRREPORTAJE]

Caja Huancayo y el Fondo de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FOCMAC) concretaron una operación de deuda subordinada por S/10 millones, convirtiéndose en la primera operación de este tipo realizada entre ambas instituciones.

La operación representa un paso estratégico para el fortalecimiento patrimonial de Caja Huancayo, al permitirle mejorar sus indicadores financieros y ampliar su capacidad de crecimiento en beneficio de miles de clientes a nivel nacional. Asimismo, reafirma el rol del FOCMAC como aliado clave en la canalización de recursos financieros orientados al desarrollo y sostenibilidad del sistema de Cajas Municipales.

La deuda subordinada es un instrumento financiero de largo plazo que contribuye al fortalecimiento del capital regulatorio, alineado con las mejores prácticas del sistema financiero y los objetivos de solidez institucional.

Con esta primera operación, ambas entidades ratifican su compromiso con la inclusión financiera, el desarrollo económico regional y el fortalecimiento del sistema de microfinanzas en el país.

FOCMAC es una empresa especializada en brindar servicios financieros a las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC). A noviembre de 2025, ha destinado S/36.4 millones en inversiones en acciones preferentes y underwriting, S/54.6 millones en compra de cartera crediticia y S/18.2 millones en depósitos a plazo fijo (DPF), contribuyendo al fortalecimiento patrimonial y financiero del sector. Desde 2025, el fondo incorporó el producto Crédito Subordinado, cuya primera operación se realizó con Caja Huancayo.

Con 37 años de trayectoria, Caja Huancayo cuenta con 249 oficinas a nivel nacional y ha sido calificada como una entidad con sólida fortaleza financiera, con categorías de riesgo A- y B+, otorgadas por JCR Latam, PCR y Moody’s Local, con información financiera al cierre de junio de 2025.

A noviembre de 2025, la entidad registró un índice de mora de 4.21%. Sus colocaciones alcanzaron S/9,262.21 millones, con un crecimiento anual de 8.49%, mientras que los depósitos ascendieron a S/7,906.62 millones, registrando un incremento anual de 13.82%. En el mismo periodo, atendió a más de 3.19 millones de clientes, de los cuales 43.13% mantiene créditos exclusivamente con la institución.

Además, Caja Huancayo impulsa alianzas estratégicas para desarrollar modelos de negocio sostenibles con impacto económico en sectores vulnerables, como la Amazonía, promoviendo la inclusión financiera y el empoderamiento femenino a través de su producto Emprende Mujer.