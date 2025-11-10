HOYSuscripcion LR Focus

Publirreportajes

NED 2025: Inteligencia artificial, ciencia y tecnología para liderar en la nueva era empresarial

El congreso que reúne a los líderes y expertos que están transformando la forma de hacer negocios en el Perú y la región.

El congreso abordará la transformación empresarial en el contexto actual. Fuente: Difusión.
El congreso abordará la transformación empresarial en el contexto actual. Fuente: Difusión.

La 14.ª edición de NED – Negocios en la Era Digital, organizada por Seminarium Perú en alianza con UTEC Posgrado, se realizará los días 24 y 25 de noviembre en el Swissôtel Lima, consolidándose como el evento empresarial más importante del país sobre innovación, inteligencia artificial y tecnologías emergentes.

Bajo el lema “El amanecer de una nueva era empresarial en el crisol de la incertidumbre”, NED 2025 invita a los líderes a reflexionar sobre cómo la ciencia, la tecnología y la ética están redefiniendo la competitividad y la forma de crear valor en los negocios.

Una keynote speaker de clase mundial

La conferencia inaugural estará a cargo de la Dra. Rumman Chowdhury, pionera global en ética y gobernanza de la inteligencia artificial, reconocida por TIME como una de las 100 personas más influyentes en IA. Su intervención abordará los desafíos éticos, sociales y de liderazgo que acompañan a la expansión tecnológica.

Casos e historias que inspiran

El programa de NED 2025 incluirá casos reales de innovación que están transformando industrias en el Perú y el mundo:

  • “El Chip de la Esperanza”, un avance en bioingeniería desarrollado por UTEC junto a la Cleveland Clinic.
  • “Puerto Espacial del Perú”, una iniciativa disruptiva que podría posicionar al país en la nueva era espacial.
  • “Rethinking Rare Earths”, el caso de Aclara Resources, que revoluciona la minería de tierras raras con sostenibilidad e inteligencia artificial.

También se presentarán ponencias sobre la IA soberana en América Latina, la energía nuclear 2.0, y la cultura de innovación “moonshot”, que muestran cómo la tecnología puede convertirse en motor de desarrollo.

Paneles y visión estratégica

El congreso reunirá a CEOs y líderes de diversas industrias en paneles sobre tecnología, incertidumbre y liderazgo, además de espacios centrados en colaboración para la innovación y la transformación sostenible de las organizaciones.

Una alianza para el futuro

La ampliación de la alianza entre Seminarium Perú y UTEC Posgrado refuerza el propósito de integrar el conocimiento académico y la experiencia empresarial, generando un ecosistema donde la ciencia y la tecnología se ponen al servicio del desarrollo sostenible y la competitividad.

💡 Con la participación de más de 500 líderes empresariales, expertos internacionales y académicos, NED 2025 se consolida como el foro donde la innovación se convierte en acción y la tecnología en ventaja competitiva.

📍 Lugar: Swissôtel Lima
📅 Fechas: 24 y 25 de noviembre
🔗 Más información y entradas:www.seminarium.pe

[PUBLIRREPORTAJE]

