NED 2025: Inteligencia artificial, ciencia y tecnología para liderar en la nueva era empresarial

La 14.ª edición de NED – Negocios en la Era Digital, organizada por Seminarium Perú en alianza con UTEC Posgrado, se realizará los días 24 y 25 de noviembre en el Swissôtel Lima, consolidándose como el evento empresarial más importante del país sobre innovación, inteligencia artificial y tecnologías emergentes.

Bajo el lema “El amanecer de una nueva era empresarial en el crisol de la incertidumbre”, NED 2025 invita a los líderes a reflexionar sobre cómo la ciencia, la tecnología y la ética están redefiniendo la competitividad y la forma de crear valor en los negocios.

Una keynote speaker de clase mundial

La conferencia inaugural estará a cargo de la Dra. Rumman Chowdhury, pionera global en ética y gobernanza de la inteligencia artificial, reconocida por TIME como una de las 100 personas más influyentes en IA. Su intervención abordará los desafíos éticos, sociales y de liderazgo que acompañan a la expansión tecnológica.

Casos e historias que inspiran

El programa de NED 2025 incluirá casos reales de innovación que están transformando industrias en el Perú y el mundo:

“El Chip de la Esperanza”, un avance en bioingeniería desarrollado por UTEC junto a la Cleveland Clinic.

“Puerto Espacial del Perú”, una iniciativa disruptiva que podría posicionar al país en la nueva era espacial.

“Rethinking Rare Earths”, el caso de Aclara Resources, que revoluciona la minería de tierras raras con sostenibilidad e inteligencia artificial.

También se presentarán ponencias sobre la IA soberana en América Latina, la energía nuclear 2.0, y la cultura de innovación “moonshot”, que muestran cómo la tecnología puede convertirse en motor de desarrollo.

Paneles y visión estratégica

El congreso reunirá a CEOs y líderes de diversas industrias en paneles sobre tecnología, incertidumbre y liderazgo, además de espacios centrados en colaboración para la innovación y la transformación sostenible de las organizaciones.

Una alianza para el futuro

La ampliación de la alianza entre Seminarium Perú y UTEC Posgrado refuerza el propósito de integrar el conocimiento académico y la experiencia empresarial, generando un ecosistema donde la ciencia y la tecnología se ponen al servicio del desarrollo sostenible y la competitividad.

💡 Con la participación de más de 500 líderes empresariales, expertos internacionales y académicos, NED 2025 se consolida como el foro donde la innovación se convierte en acción y la tecnología en ventaja competitiva.

📍 Lugar: Swissôtel Lima

📅 Fechas: 24 y 25 de noviembre

🔗 Más información y entradas:www.seminarium.pe

[PUBLIRREPORTAJE]