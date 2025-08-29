HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL
Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL     Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL     Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL     
Publirreportajes

Egresada de la USS alcanza el tercer puesto nacional en el Serums 2025-2

Lisbet Castillo fue reconocida por su alto desempeño en una evaluación que reunió a más de 3,200 postulantes de todo el país.

Egresada de la USS marcó un récord histórico. Fuente: Difusión.
Egresada de la USS marcó un récord histórico. Fuente: Difusión.

En un contexto en donde la salud necesita estar al alcance de todos, el Ministerio de Salud (Minsa) organiza un concurso para que los estudiantes egresados de Medicina puedan acceder al Servicio Rural y Urbano Marginal en Salud (Serums).

El Serum tiene como objetivo enviar a profesionales de ciencias de la salud —ya sean egresados, titulados o colegiados— a las poblaciones más alejadas del Perú. Su misión es brindar una atención integral con un enfoque preventivo-promocional al menos por un año.

Egresada de Medicina Humana de la USS alcanzó el tercer puesto

Durante el proceso de Serum 2025-2, participaron más de 3 267 postulantes de distintas universidades del país. Entre tantos estudiantes, Lisbet Castillo Huancas —egresada de la Escuela de Medicina Humana de la Universidad Señor de Sipán (USS)—, alcanzó el tercer puesto en el contexto nacional y el primero en la región Lambayeque.

“Este logro representa el esfuerzo constante de muchos años, no solo mío, sino también de mis docentes, mi familia y compañeros. Me siento profundamente agradecida con la USS por la formación integral que me brindó y estoy lista para servir con responsabilidad a quienes más lo necesitan”. expresó Lisbet Castillo.

El decano de la Facultad de Ciencias de la Salud Dr. Percy Díaz Morón—, no dudó en brindar unas palabras a la egresada. “Estos resultados no solo reflejan la capacidad académica de nuestros egresados, sino también su vocación de servicio, responsabilidad ética y compromiso con las poblaciones más vulnerables del país. Nos sentimos profundamente orgullosos que nuestros egresados se destaquen a nivel nacional en una evaluación tan rigurosa como el Serums”.

Formación académica en la USS

El esfuerzo de Lisbet recibió el apoyo conjunto de la Facultad de Ciencias de la Salud. Su formación académica se desarrolló en un entorno teórico-práctico de alto nivel, respaldado por modernos laboratorios de simulación clínica, anatomía, biología y otras especialidades. A la par, la USS aportó un enfoque pedagógico centrado en la experiencia del estudiante.

<em>Los espacios de la USS están diseñados para potenciar las habilidades de los estudiantes. Fuente: Difusión.</em>

Los espacios de la USS están diseñados para potenciar las habilidades de los estudiantes. Fuente: Difusión.

Por su parte, el Dr. Percy Díaz Morón, director de la Escuela de Medicina Humana, resaltó que la USS aplica un modelo educativo que integra desde los primeros ciclos la formación teórica con la práctica clínica, mediante el trabajo en diversos campos clínicos.

“Formamos médicos con excelencia científica y un profundo compromiso ético, capacitados para enfrentar los grandes desafíos que plantea la salud pública en el país”, señaló el profesional.

Calidad académica de la USS

Este importante acontecimiento se relaciona con un momento clave para la Universidad Señor de Sipán. Recientemente, se anunció su plan de expansión con el inicio de operaciones de sus primeras filiales en Lima, Trujillo y Piura a partir del semestre 2026-I.

En estas nuevas sedes se replicará la misma propuesta académica de la sede central, incluida la carrera de Medicina Humana, proyectada para iniciar en 2027-I con laboratorios y equipamiento de última generación.

[PUBLIRREPORTAJE] 

Notas relacionadas
La historia del profesor peruano que creo 'Kipi', el primer robot quechua hablante que enseña en comunidades rurales

La historia del profesor peruano que creo 'Kipi', el primer robot quechua hablante que enseña en comunidades rurales

LEER MÁS
Escuelas Bicentenario del gobierno de Boluarte con problemas de infraestructura y cuidado de personal, pese a millonaria inversión

Escuelas Bicentenario del gobierno de Boluarte con problemas de infraestructura y cuidado de personal, pese a millonaria inversión

LEER MÁS
Este exclusivo colegio de Lima fue multado con S/267.500 por negar beca a alumnos cuyo padre tenía incapacidad para trabajar

Este exclusivo colegio de Lima fue multado con S/267.500 por negar beca a alumnos cuyo padre tenía incapacidad para trabajar

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Deudores morosos ya pueden acceder a préstamos en agosto: ¿Dónde solicitar uno sin ser rechazado?

Deudores morosos ya pueden acceder a préstamos en agosto: ¿Dónde solicitar uno sin ser rechazado?

LEER MÁS
¿Cuánto ganarías si inviertes $25 en factoring al 22% anual?

¿Cuánto ganarías si inviertes $25 en factoring al 22% anual?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Publirreportajes

Liverpool vs Arsenal: ¡Recarga desde S/. 50, juega en la Premier League y ganarás fabulosos premios tecnológicos con Meridianbet!

Shougang Hierro Perú inaugura moderno polideportivo en San Juan de Marcona

La UCV será sede del V Congreso Internacional de Comunicación

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota