El futuro es digital: adquiere las habilidades que el mundo digital exige

La tecnología avanza a pasos agigantados y si uno no se adapta al cambio, ¿realmente está avanzando? Considerando el mundo laboral en constante crecimiento, estar actualizado ya no es una opción: es el requisito mínimo para crecer y destacar.

Conscientes de esta situación, la Escuela de Formación Continua de Cibertec lanza una nueva edición de “Data Week”. Una semana dedicada completamente para todos aquellos que decidan potenciar su empleabilidad.

Nuevos perfiles digitales para el mercado laboral

De acuerdo con el Think Digital Report 2024, elaborado por Inesdi Business Techschool y OBS Business School, más del 56% de las empresas no logran avanzar en la transformación digital debido a una sola razón: la falta de talento con habilidades digitales.

“Este panorama exige que las personas desarrollen competencias como el manejo de Excel Avanzado, Power BI, SQL o Python, que hoy son requisitos fundamentales en la mayoría de los sectores”, destaca Jorge Cáceres Chávez, jefe de Formación Continua de Cibertec.

En el informe también se refleja que, a diferencia de tiempos anteriores, ahora las empresas buscan perfiles especializados en análisis de volúmenes de datos. Por su parte, el otro 45% requiere conocimientos en programación.

“La solución está en promover una formación ágil, accesible y actualizada. En Cibertec impulsamos cursos cortos y programas diseñados para adquirir habilidades prácticas en poco tiempo y responder a las exigencias del entorno laboral”, añade Cáceres.

Hasta el 24 de agosto, accede a formación ágil y actualizada con Cibertec. Fuente: Difusión.

“Data Week”: Formación que se adapta a ti

Tomando como objetivo impulsar la empleabilidad y responder a la demanda actual, la Escuela de Formación Continua de Cibertec realizará el Data Week, hasta el 24 de agosto.

El evento constará de:

El futuro laboral es digital. Adoptar herramientas digitales no solo mejora las oportunidades profesionales, sino también permite formar parte de una realidad que evoluciona constantemente.

