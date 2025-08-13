HOYSuscripcion LR Focus

Doo Prime revela su nueva identidad para liderar el futuro de la tecnología financiera

Doo Prime anuncia una renovada identidad de marca que refleja su evolución y compromiso con la excelencia, adaptándose a las necesidades del mercado financiero global.

Con esta transformación, Doo Prime se prepara para liderar el sector fintech. Fuente: Difusión.
Con esta transformación, Doo Prime se prepara para liderar el sector fintech. Fuente: Difusión.

Doo Prime, un proveedor global de servicios financieros de confianza con más de una década de presencia en el mercado, se enorgullece de anunciar una importante iniciativa de renovación de marca que refleja su evolución, su visión estratégica y su compromiso continuo con la excelencia.

Esta renovación de marca es un hito importante para Doo Prime, ya que la empresa se prepara para el siguiente capítulo de su desarrollo continuo. La nueva identidad de marca es más que una simple renovación visual; es una declaración de intenciones y una reafirmación de los valores fundamentales que han guiado a la empresa desde sus inicios.

Evolucionando con un Propósito

Tras años de rápido crecimiento y evolución del sector, Doo Prime reconoció la necesidad de modernizar su identidad para alinearse mejor con su estrategia innovadora y su creciente presencia global. A medida que el panorama de la tecnología financiera se vuelve cada vez más competitivo, el cambio de marca garantiza que Doo Prime siga liderando con relevancia, confianza e impacto.

“Este cambio de marca no se trata solo de una nueva imagen. Se trata de aceptar lo que hemos llegado a ser y hacia dónde vamos”, dijo Marilena Iakovou, Directora de Marketing de Doo Prime. “Estamos orgullosos de nuestro legado, pero aún más entusiasmados con el futuro que estamos construyendo”.

Valores que Impulsan el Cambio

En el centro de esta transformación se encuentran los valores que definen la cultura y la visión de Doo Prime: claridad, confianza, innovación e inclusión. Estos principios guían cada interacción, decisión y solución que se ofrece a los clientes. El cambio de marca refuerza la misión de Doo Prime de ofrecer experiencias comerciales eficientes, fiables e innovadoras en todo el mundo.

Identidad Renovada, Enfoque más Preciso

El cambio de marca introduce un logotipo rediseñado que equilibra el legado con el progreso. La nueva “D” rinde homenaje a los orígenes de Doo Prime, mientras que “Prime” sigue reflejando la búsqueda de la excelencia de la empresa. Una característica destacada del logotipo es la comilla invertida que forma una “P”. Al igual que las comillas significan autenticidad e integridad en el discurso, el nuevo logotipo de Doo Prime refleja el compromiso del bróker de mantenerse fiel a sus promesas.

La paleta de colores actualizada enfatiza la profesionalidad y la modernidad, mientras que se ha introducido un elemento clave, el amarillo fluorescente, para dinamizar la identidad visual de la marca. Este tono vibrante no solo destaca visualmente, sino que simboliza el compromiso del bróker con la claridad, la comunicación significativa y la transparencia. Al igual que un resaltador, llama la atención sobre lo más importante, el nuevo color de la marca refleja la promesa de la empresa de poner en primer plano los mensajes clave, comprometerse abiertamente y operar sin nada que ocultar.

Adaptarse para Liderar el Futuro

De cara al futuro, Doo Prime está preparada para aprovechar las tecnologías de IA más avanzadas, ampliar su alcance global y ofrecer soluciones financieras sostenibles que se adapten a las necesidades cambiantes de los clientes. El cambio de marca es un reflejo de esa visión: fresca, audaz y preparada para lo que está por venir.

“Nuestro objetivo es sencillo”, añadió Marilena Iakovou, “ser el socio fintech más fiable y dinámico para nuestros clientes”.

Acerca de Doo Prime

Doo Prime es un proveedor global de servicios fintech que ofrece soluciones de trading profesionales, seguras e innovadoras a clientes de todo el mundo. Con una reputación basada en la transparencia, la fiabilidad y un servicio excepcional, Doo Prime sigue ampliando los límites de lo posible en los servicios financieros online. Como socio oficial del Manchester United, el bróker amplía su alcance global y la presencia de su marca a través de un compromiso compartido con la excelencia, el rendimiento y la confianza.

[PUBLIRREPORTAJE]

