Pedro Castillo solicitará nueva autorización de viaje al Congreso: “No voy para hacer turismo”

Este domingo, el presidente de la República, Pedro Castillo, anunció que la “próxima semana” solicitará un nuevo permiso al Congreso para viajar a Europa. Esto ocurre luego de que la representación nacional rechazara el primer pedido del jefe de Estado.

Asimismo, Castillo Terrones calificó la actitud del Parlamento de “no coherente” y añadió que si sale al exterior no es para “hacer turismo”, sino para “asumir compromisos”.

“ Debo también mostrar mi preocupación por una actitud no coherente, o no propia de lo que siente el pueblo, que últimamente hizo el Congreso de la República, porque habíamos agendado salir del país esta semana con la finalidad de asumir un compromiso y sacar un presupuesto con la FAO para traer el presupuesto para la infancia del país, pero desgraciadamente hemos sido negados de esa facultad”, dijo el mandatario desde Ayacucho.

“Pero no vamos a cesar. Desde acá, debo decirles que tenemos pendientes compromisos políticos y económicos fuera del país y la próxima semana vamos a solicitar nuevamente al Congreso permiso para salir del país, no para hacer turismo, no para otra cosa, sino para arrancar compromisos para darle (mejoras) a los niños de Cangallo”, añadió.

Congreso negó permiso a Pedro Castillo

En la última sesión plenaria, el Parlamento no autorizó —con 54 votos a favor, 56 en contra y 6 abstenciones— que el presidente Pedro Castillo viajara a Europa, lo que impidió que el jefe de Estado sostenga un encuentro con el papa Francisco.

El último 5 de octubre, el mandatario envió un oficio al titular del Legislativo, José Williams, para solicitar su salida del país desde el 12 hasta el 18 de octubre, a fin de visitar Bélgica, la Santa Sede del Vaticano, así como organismos internacionales con base en Italia.