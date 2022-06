Declaran persona no grata a congresista Óscar Zea por cambiarse de bancada

Puno. Las bases de Perú Libre declararon persona no grata y traidor al congresista por este partido Óscar Zea. El legislador que fue ministro de Agricultura del actual Gobierno, tras ser cesado del cargo, dirigió una carta a César Luna Gálvez, en la que pidió integrarse al grupo parlamentario Podemos Perú.

La decisión de alejarse del partido por el cual fue elegido no cayó bien entre los militantes de Perú Libre.

“El problema es de quien lo encumbró como candidato y quién lo apoyó. Siempre advertimos que no era leal y el tiempo nos da la razón . Por eso, para nosotros, es una persona desleal y traidora”, dijo José Vilca, dirigente de la base de Juliaca.

Puno. Óscar Zea es cuestionado por abandonar la bancada oficialista de Perú Libre. Foto: La República

