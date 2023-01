Suspenden sesión del Acuerdo Nacional por muertes de civiles en Juliaca

El secretario técnico del Acuerdo Nacional, Max Hernández, informó que la sesión del Acuerdo Nacional de este lunes 9 de diciembre se suspendió luego de que el gobernador regional de Puno informara al pleno sobre las 12 muertes producto de los enfrentamientos entre fuerzas del orden y manifestantes en Juliaca. Encuentro se desarrollaba en Palacio de Gobierno y contaba con la presencia de la presidenta Dina Boluarte, el primer ministro Alberto Otárola, el jefe del Congreso, José Williams, entre otros.

“En esta sesión han estado presente los miembros del Consejo de Estado y la casi totalidad de los gobernadores regionales. En un momento determinado, la intervención virtual del gobernador de Puno trajo la noticia de lo que estaba ocurriendo en esa región y los muertos. En esas circunstancias no podíamos continuar con la sesión. La sesión se ha suspendido y tendremos una nueva convocatoria”, dijo Hernández al retirarse de las instalaciones de Palacio de Gobierno.

El secretario del Acuerdo Nacional indicó que el foro llegó a “dos brevísimas conclusiones”: “No a la violencia y no más muertos”.

“Esto implica una profunda reflexión de todos y no atribuir los muertos a un lado a otro. Se trata de reconocer que una situación de la gravedad que estamos viviendo, donde la posibilidad de escucharnos los unos a los otros parece haberse disipado por completo, donde lo único que se hace es acusar al otro y plantear que la culpa lo tiene el otro, y no tratar de entender qué nos ha llevado a este extremo de esta magnitud”, apuntó.

Boluarte y su reacción al enterarse del primer fallecido en Juliaca

Al inicio de la sesión del Acuerdo Nacional, la presidenta Dina Boluarte fue notificada del primer deceso en Juliaca. En esta oportunidad, la jefa de Estado no lamentó el fallecimiento. En su lugar, la mandataria dijo desconocer las razones detrás de las manifestaciones.

“Me acaban de comunicar que acaba de fallecer un civil en Puno. Hermanos de Puno, hermanos de donde todavía se están levantando, ¿en protesta de qué? No se está entendiendo claro qué están pidiendo, ya les he explicado los cuatro puntos políticos (adelanto de elecciones, cierre del Congreso, renuncia de la presidenta y liberación de Pedro Castillo). No está en mis manos, lo único que estaba en mis manos era el adelanto de elecciones y ya está ahí en el Congreso para una segunda votación”, arguyó Boluarte.