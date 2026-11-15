Prepararse para lo peor, por Marisa Glave

Tener fe, para muchos, es una acción de fuga ante la realidad. Un intento de negación de los males que nos aquejan a la espera de un milagro que arregle todo lo que dejamos de lado. Para mí no, creo sinceramente que es todo lo contrario.

Quizá porque me formé alrededor de quienes se sentían inspirados por la teología de la liberación, el mensaje de Cristo para mí no es el del conformismo, el de la resignación sin acción o el de la complacencia. A contracorriente de esta mirada, aprendí que su llamado era el de construir el Reino de Dios en la tierra, de desprendernos de egoísmo y miedos para abrazar con firmeza y fiereza el amor al prójimo, sentir su dolor como nuestro – compadecer es padecer el sufrimiento de otro – incomodarnos con la injusticia y combatirla, buscar el bien común y estar atentos siempre a los males que puedan aquejarnos como sociedad.

La síntesis de mi abuela sería “a Dios rogando y con el mazo dando”. Es decir, si queremos que ocurran milagros, que claro que ocurren, no podemos simplemente quedarnos inmóviles, tenemos que dejarnos la piel, el corazón y toda la energía que tengamos en el objetivo trazado.

Justamente es por eso que espero que la venida del Papa León XIV que ha llenado de esperanza y de alegría a millones de peruanos y peruanas, nos movilice, nos energice y nos llene de solidaridad. Su mensaje estos días ha estado cargado de referencias a su peruanidad, a la satisfacción que siente de ver una iglesia, su iglesia, tan grande y presente físicamente en calles, estadios y arenales para oírlo. Pero también ha estado cargado de referencias a los males que atraviesa nuestro país, al machismo que destruye vidas de mujeres y niñas, a la injusticia de hechos recientes frente a la que nos llama a actuar como Jesús, priorizando la verdad, la justicia, el perdón y la reparación. En ese orden, primero verdad, luego justicia y recién después viene el perdón.

A lo largo de estos días su mensaje también ha estado dirigido a servidores y servidoras públicas. A su necesaria capacidad de escucha y de atención a las necesidades de la población. Les ha exhortado a prevenir riesgos cuando la vida de la gente esté en peligro.

León XIV debe ser una de las personas más influyentes en el planeta que se preocupa por la situación de la Democracia y nos hace tomar conciencia del esfuerzo que debemos hacer para mantenerla. Y es en esa línea, en la necesidad de estar alerta ante los riesgos que pueda haber que he decidido volver esta columna un llamado de atención sobre lo que se puede pasarnos.

Todas las condiciones están dadas

He asistido a un taller internacional sobre el avance de la extrema derecha en el mundo y la proliferación de gobiernos autoritarios que llegan al poder por la vía electoral. Investigadores y activistas de distintos países contaron su experiencia y el camino seguido por sus gobernantes para implementar prácticas autoritarias. La mayoría tenía un elemento común: al inicio de los gobiernos parecía que se había exagerado en el temor por el autoritarismo de quienes resultaron electos.

Las acciones de recorte de derechos, de abuso de autoridad, de uso del aparato público para amedrentar y coactar no fueron en los primeros meses. Pero retroactivamente hubo señales que no lograron ver. Marcos normativos aprobados previamente y luego usados, o nuevas regulaciones en torno a la seguridad ciudadana que serían posteriormente usadas para amedrentar a opositores. Mientras los oía venía a mi mente el Perú y la aparente tranquilidad “democrática” que vivimos. Luego de percatarme de los riesgos decidí poner en evidencia su paralelo con el Perú.

Acoso fiscal y judicial, en especial contra violaciones a derechos humanos. Esto ya ocurre en el Perú a través de la Junta Nacional de Justicia y la presión de actores políticos. Ya escribí en esta columna sobre el efecto de esta presión en casos emblemáticos como el de las Esterilizaciones Forzadas.

Uso de nuevos tipos penales como el “terrorismo urbano” para llevar adelante denuncias y persecución judicial a activistas y detractores del régimen, así como a dirigentes sociales promotores de protestas sociales. Recientemente el congreso ha delegado facultades al Ejecutivo para tipificar a “grupos hostiles” en el marco de un nuevo tipo de terrorismo, según la narrativa del gobierno. Este punto fue incorporado irregularmente en la Cámara de Senadores y representa un enorme riesgo.

Cuerpos de inteligencia política destinados a interceptación de las comunicaciones de opositores en miras de identificar aspectos que puedan precarizarlos, subordinarlos o justificar denuncias fiscales para silenciarlos. Esto me también me recordó a la delegación de competencias, que ha permitido que el gobierno legisle para darle nuevamente capacidad operativa a la Dirección Nacional de Inteligencia.

Por ejemplo en Ecuador, en el marco de la lucha contra la criminalidad que ha crecido inmensamente, se han detenido a los principales opositores de Noboa. La excandidata presidencial de Revolución Ciudadana, Luisa Gonzáles está detenida. También Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil y una de las principales figuras de oposición, lleva más de 8 meses detenido. Dirigentes sociales, miembros del movimiento de los Yasunidos tienen sus cuentas intervenidas. Ninguno de ellos tiene vinculación con la criminalidad e inseguridad de Ecuador. Pero es contra ellos que se vienen aplicando los nuevos marcos normativos.

No nos quedemos paralizados, contemplando las decisiones que toma el Gobierno y que abala el Congreso. Preparémonos para la peor, para poder resistir y hacerle frente.