Papa León XIV probará butifarra peruana y sánguches limeños durante su vuelo a Chiclayo El papa León XIV disfrutará de un desayuno con diversas preparaciones de la gastronomía peruana durante su viaje de Lima a Chiclayo el 13 de noviembre de 2026.

Este desayuno busca presentar la rica tradición culinaria del Perú al Sumo Pontífice en su regreso a Lambayeque

Este desayuno busca presentar la rica tradición culinaria del Perú al Sumo Pontífice en su regreso a Lambayeque Foto: composición LR

El papa León XIV tendrá un desayuno con preparaciones representativas de la gastronomía peruana durante su viaje de Lima a Chiclayo, realizado este viernes 13 de noviembre de 2026. La propuesta gastronómica incluye una selección de sánguches limeños y una alternativa de inspiración italiana.

Según informó Infobae, el menú contempla tres preparaciones: un sándwich de pollo con apio, una butifarra peruana y un wrap caprese. La carta también incorpora fruta fresca de estación y un mensaje dedicado al pontífice, con el propósito de presentar parte de la tradición culinaria del país durante su regreso a Lambayeque.

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Butifarra peruana, pollo con apio y wrap caprese: qué incluye el desayuno de León XIV

La selección gastronómica reúne dos preparaciones tradicionales de Lima y una opción internacional. Entre los sánguches elegidos figura el de pollo con apio, una combinación habitual en las cafeterías y sangucherías de la capital peruana. También se encuentra la butifarra, elaborada tradicionalmente con jamón del país, preparado a base de cerdo, y servida dentro de un pan.

Esta última preparación es uno de los representantes de la cultura sanguchera limeña y forma parte de los desayunos y reuniones familiares. Su presencia en el menú permite incorporar un producto asociado con la tradición culinaria de la capital en el viaje del pontífice.

La tercera alternativa es un wrap caprese, que combina queso mozzarella, tomate y albahaca. Esta preparación de inspiración italiana completa la trilogía de pequeños sándwiches, acompañada por fruta fresca de temporada.

El menú incluye un sándwich de pollo con apio, una butifarra peruana y un wrap caprese, combinando sabores tradicionales limeños.

Sumo Pontífice regresa a Chiclayo: la historia que une al pontífice con Lambayeque

Robert Francis Prevost llegó al Perú en 1985 como misionero de la Orden de San Agustín. Su recorrido pastoral comenzó en Chulucanas, Piura, y posteriormente continuó en Trujillo, donde desarrolló labores vinculadas con la formación religiosa. Su trayectoria en el norte del país lo llevó a Chiclayo, donde en 2014 fue designado administrador apostólico de la diócesis.

En 2015 asumió oficialmente como obispo de Chiclayo y comenzó una etapa de ocho años al frente de esa jurisdicción eclesiástica, hasta 2023. Durante ese periodo mantuvo un vínculo cercano con las comunidades de Lambayeque, cuyos integrantes lo identificaban como el padre Roberto. Ese mismo año de su nombramiento episcopal, en agosto de 2015, obtuvo la nacionalidad peruana por naturalización.