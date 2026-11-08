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Política

Señalan a jefa de recursos humanos del Congreso por presunta contratación indebida

Sonia Polino es cuestionada por la contratación de Katherine León, esposa del abogado que defendió a su hijo, José Pariamchi, cuando fue acusado de un delito informático en 2023.

Polino es señalada por haber presuntamente perpetrar una contratación indebida.
Polino es señalada por haber presuntamente perpetrar una contratación indebida.Composición: LR.
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Sospechosa contratación. Sonia Polino, jefa de Recursos Humanos del Congreso de la República, es señalada por contratar a Katherine León, esposa del abogado Miguel Galagarza. De acuerdo con un reportaje de Punto Final, Galagarza prestó servicios de defensa legal a favor de José Pariamchi Polino, hijo de la jefa de Recursos Humanos del Parlamento, cuando este fue acusado de cometer un delito informático contra la fe pública en 2023. Debido a estos antecedentes, se ha señalado un presunto conflicto de intereses en la contratación.

Polino fue abordada por el equipo periodístico de Punto Final, que le preguntó si la contratación de Katherine León estaba relacionada con los servicios legales que su esposo prestó anteriormente al hijo de la funcionaria. Al respecto, Polino sostuvo que las acusaciones eran infundadas.

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Katherine León trabaja como técnica en el Área de Administración de Personal del Departamento de Recursos Humanos del Congreso de la República. Por este puesto, percibe una remuneración mensual superior a los S/ 5.000.

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El programa dominical también intentó comunicarse con León y Galagarza para conocer sus versiones. Sin embargo, ninguno de los dos respondió. El reportaje señala que José Pariamchi Polino continúa siendo investigado por el Ministerio Público por el delito que se le imputa.

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