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Política

Jorge Nieto plantea aprobar las 20 facultades respaldadas por Diputados y tramitar las adicionales como proyectos de ley

El líder del Partido del Buen Gobierno señaló que hizo llegar esta propuesta a representantes del Gobierno de Keiko Fujimori. Además, pidió esclarecer la dinámica entre cámaras del Parlamento para evitar enfrentamientos.

Nieto aseguró que mantuvo reunión con Keiko Fujimori | Composición: LR.
Nieto aseguró que mantuvo reunión con Keiko Fujimori | Composición: LR.
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Jorge Nieto, líder del Partido del Buen Gobierno, propuso que el Senado apruebe los 20 puntos del pedido de facultades que cuentan con el aval de la Cámara de Diputados. Señaló que los siete puntos adicionales planteados por la Comisión de Constitución de la Cámara Alta podrían tramitarse posteriormente como proyectos de ley. Según Nieto, esta propuesta se ha hecho llegar a representantes del Gobierno de Keiko Fujimori como una alternativa para superar el entrampamiento en torno a este tema.

"Hemos propuesto dos cosas: tenemos un consenso de 20 puntos. Ustedes quieren siete puntos más. Creemos que eso no debe ser incluido, porque el reglamento no lo permite. Por tanto, aprobemos estos 20 puntos y hagamos llegar a la Cámara de Diputados esos siete puntos para que lleguen como proyectos de ley. Estoy seguro de que les darán un tratamiento célere. Corregirán, pondrán candados, pero se verá", señaló a RPP.

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De acuerdo con el excandidato presidencial, la respuesta de los representantes del Gobierno ha sido positiva. Además, el líder del Partido del Buen Gobierno sostuvo que es necesario modificar la dinámica entre las cámaras del Congreso para delimitar las atribuciones de cada una.

"La respuesta para mí fue muy buena. Hubo un preacuerdo. Como es lógico, uno tiene que consultar con quien lidera el Gobierno y con los propios senadores. (…) Necesitamos modificar el régimen parlamentario porque no está bien hecho. No cabe esto de ir resolviendo en el camino, es una forma 'chicha'. Es muy importante que nuestro régimen parlamentario funcione bien", indicó.

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Comisión de Constitución retoma debate por pedido de facultades este lunes 19 de octubre

La Comisión de Constitución del Senado retomará este lunes 19 de octubre la discusión del dictamen sobre las facultades legislativas solicitadas por el Gobierno. Según la convocatoria remitida a los integrantes del grupo de trabajo, la sesión está programada para las 11.00 a. m. en la sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo. El llamado fue realizado por el titular de la comisión, el senador fujimorista Carlos Mesía.

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El debate quedó pendiente el jueves 15 de octubre, cuando la sesión terminó sin que se sometiera el dictamen a votación. Esto ocurrió después de que los representantes de la oposición abandonaran el recinto parlamentario en señal de desacuerdo con la conducción del grupo de trabajo.

La controversia se originó por una moción de orden planteada por la senadora Patricia Iturregui, que buscaba establecer límites a la capacidad de los senadores para introducir modificaciones en los dictámenes previamente aprobados por la Cámara de Diputados. Para desarrollar la sesión, se necesita un mínimo de siete integrantes, pero aún no se ha confirmado si los seis senadores de oposición asistirán. La comisión cuenta con 12 miembros titulares, distribuidos en partes iguales entre el oficialismo —Fuerza Popular y Renovación Popular— y la oposición —Juntos por el Perú, Obras, Partido del Buen Gobierno y Ahora Nación—.

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