Resultados Elecciones 2026 en Apurímac: senadores y diputados electos HOY, domingo 12 de abril
Consulta aquí los resultados de las Elecciones 2026 en Apurímac y descubre quiénes ocuparán los cargos de senador y diputado, según boca de urna y el conteo oficial de la ONPE.
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Las Elecciones Generales 2026 en Perú marcan el regreso de la Bicameralidad en el país. De esta manera, los ciudadanos eligen a sus representantes al Senado y a la Cámara de Diputados. La región de Apurímac tendrá sus representantes, por lo que a continuación te presentamos toda la información sobre los resultados oficiales.
Resultados de las Elecciones 2026 en Apurímac: conoce quiénes fueron electos senadores y diputados
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tiene previsto publicar los primeros resultados oficiales de las Elecciones Generales 2026 a partir de las 5.00 p. m. de este domingo 12 de abril.
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Los resultados se irán actualizando progresivamente en su página web y conforme avance el procesamiento de actas a nivel nacional. En esta nota, podrás revisar la lista de los postulantes que resulten electos.
¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones 2026?
El monto a pagar por no ejercer el voto depende de la clasificación del distrito:
- En distritos no considerados pobres, la multa es de S/110 (2% de la UIT).
- En distritos pobres no extremos, la sanción asciende a S/55 (1% de la UIT).
- En distritos en condición de pobreza extrema, el pago se reduce a S/27,50 (0,5% de la UIT).