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Política

Elecciones 2026: TikTok y ONPE presentan guía informativa sobre los próximos comicios

Ciudadanos podrán consultar su lugar de votación, verificar si fueron designados como miembros de mesa, conocer los cargos a elegir e información general relacionada a las elecciones.

La ONPE forma alianza con TikTok para difundir información oficial sobre las elecciones generales 2026.
La ONPE forma alianza con TikTok para difundir información oficial sobre las elecciones generales 2026. | Composición/LR

A pocos días de las elecciones generales, la ONPE informó una alianza con la plataforma TikTok para proporcionar a la ciudadanía una guía informativa en el contexto electoral. Señaló que buscan combatir el fenómeno de la desinformación y contribuir con la difusión de datos confiables a través de una red social que tiene una llegada masiva.

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Precisaron que al ser una red social con tanto alcance en el Perú se asegura que los detalles sobre cómo y dónde votar aparezcan de forma dinámica y clara para quienes buscan orientación sobre su participación este domingo. “La información que se comparte es clave para que la ciudadanía llegue al día de la votación conociendo sobre las opciones que tiene y realizar un voto informado”, expusieron.

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El contenido que se muestra en la plataforma se divide en seis secciones relevantes: fechas y horarios de votación; quiénes pueden votar; consulta de dónde votar y si eres miembro de mesa; cómo ejercer el derecho al voto; cuáles son los cargos a elegir; e información de un voto informado.

¿Cómo acceder a la guía de información?

Los ciudadanos deberán escribir en el buscador de TikTok términos que se vinculen con las elecciones. Puede ser: elecciones, elecciones 2026, elecciones generales, dónde votar, cómo votar, entre otros. Una vez realizada la búsqueda, se muestra un aviso que dice “TikTok valora la autenticidad y la integridad. Verifica la información sobre las Elecciones (…)”. Al presionar el mensaje se despliega la guía de las elecciones con toda la información acerca del proceso.

Susana Vital, gerenta de Información y Educación Electoral de la ONPE, indicó que la iniciativa permite llegar a la población a nivel nacional. “Iniciativas como esta guía electoral nos permiten amplificar el alcance de la información para que llegue a cada rincón del país y así todos los peruanos puedan emitir su voto este 12 de abril”, sostuvo.

La funcionaria también agradeció a la plataforma TikTok por la alianza y difundir información oficial. “Estamos muy agradecidos con TikTok, una plataforma con la cual tenemos una muy buena relación de trabajo, siempre buscando llegar con contenido de calidad a muchos más ciudadanos”, sostuvo.

Gabriel Parra, gerente de Políticas Públicas de TikTok resaltó la importancia de contribuir con el voto informado y el desarrollo de la democracia. “(…) esta colaboración con el ONPE es vital ya que nos permite la posibilidad de acercar información clara y confiable a la ciudadanía de cara a este proceso electoral tan relevante”.

La guía incluye una serie de videos educativos desarrollados por TikTok para enseñar a los usuarios a identificar noticias falsas y verificar fuentes. Estos recursos también están disponibles en la cuenta oficial https://www.tiktok.com/@tiktokseguridad

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