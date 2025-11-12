Alejandro Toledo no liberó a 2.320 terroristas durante su gobierno: se excarceló a 95 personas que estaban en prisión por error judicial

LO FALSO:

El expresidente, Alejandro Toledo, liberó 2.320 presos por terrorismo durante su gobierno

LO VERDADERO:

El MINJUSDH señaló que durante el gobierno de Alejandro Toledo se excarcelaron 95 reclusos. La justicia peruana determinó que no se trataba de terroristas, sino de ciudadanos injustamente condenados.

La Dircote aclaró que no es la fuente de la cifra de 2.320 liberados por terrorismo durante el gobierno de Alejandro Toledo, pese a que dicha cifra fue atribuida a la institución, y afirmó: “Esas cifras no son nuestras”.

Se ha difundido en redes sociales un extracto del programa "Beto a Saber", del canal de Willax, en el que el periodista Umberto Jara afirma que supuestamente el gobierno de Alejandro Toledo liberó a 2.320 personas encarceladas por terrorismo. Sin embargo, esta versión es falsa. En el mismo fragmento, también menciona que se habrían otorgado indemnizaciones a presuntos terroristas y que estas personas liberadas habrían apoyado posteriormente a Pedro Castillo.

El video viral fue intervenido con el mensaje "Toledo liberó a 2.320 terroristas. Terroristas liberados llevaron a Castillo al gobierno". Es importante precisar que esta comprobación se centra exclusivamente en el dato de que Alejandro Toledo habría liberado 2.320 presos por terrorismo.

El Ministerio de Justicia desmiente la noticia falsa

La agencia de noticias Inter Press Service (IPS) informó en 1996 que, en ese momento, había un total de 4.200 personas encarceladas por terrorismo, muchas de ellas procesados durante el conflicto armado interno iniciado en 1980 con la aparición de Sendero Luminoso. Ese mismo año, el entonces presidente Alberto Fujimori anunció la liberación de las primeras 25 personas de un grupo de 400 presuntos inocentes condenados sin pruebas suficientes.

Según IPS, diversas Organizaciones no gubernamentales afirmaban que más de 1.000 detenidos por terrorismo negaban su responsabilidad y señalaban que habían sido implicados por otros sentenciados a cambio de beneficios, en el marco de la llamada Ley de Arrepentimiento. Esta estrategia permitió infiltraciones del Estado en grupos subversivas, pero también generó graves errores judiciales, ya que muchos detenidos daban nombres al azar para evitar revelar la identidad de sus líderes o contactos.

Ese mismo año, se promulgó la Ley N° 26655, que creó una comisión encargada de evaluar y proponer al Ejecutivo el indulto o derecho de gracia para personas encarceladas injustamente. Posteriormente, en diciembre del 2000, con la aprobación de la Ley N° 27234, estas funciones fueron transferidas al Ministerio de Justicia, que también asumió la custodia del acervo documentario.

En respuesta a un pedido de acceso a la información realizado por la agencia AFP el 9 de octubre de 2025, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) informó que entre agosto de 1996 y noviembre de 2000, durante el gobierno de Fujimori, fueron liberadas 513 personas en aplicación de esta normativa.

Asimismo, el MINJUSDH informó que durante el gobierno transitorio de Valentín Paniagua, noviembre de 2000 a julio de 2001, se liberaron 156 personas, y bajo el mandato del presidente Alejandro Toledo se excarcelaron 95 reclusos, también en el marco de la misma ley.

En respuesta a un pedido de acceso a la información realizado por la agencia AFP el 9 de octubre de 2025, el Ministerio de Justicia del Perú.

Además, un informe de la misma institución del 2017 señala que "la mayoría de personas liberadas" bajo esta modalidad "lo fueron entre 1996 y 2000", es decir, en el gobierno de Fujimori. Además, el informe "La labora de la Comisión Ad-hoc a favor de los inocentes en prisión. Logros y perspectivas (agosto de 1996 - diciembre de 1999)" de la Defensoría del Pueblo señaló que durante el gobierno de Fujimori se liberaron a través del "trámite de indulto a 502 personas injustamente condenadas".

Afirmación de Umberto Jara no tiene sustento

En el programa Beto a Saber, transmitido por Willax, el periodista Umberto Jara afirmó que el gobierno de Alejandro Toledo supuestamente liberó a 2.320 personas encarceladas por terrorismo. Esta afirmación también aparece en su libro Historia de dos aventureros: Toledo y Karp, la política como engaño, donde cita lo siguiente: “De acuerdo con cifras de la Dirección Nacional contra el Terrorismo, 514 terroristas salieron libres durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua y 2.300 durante el gobierno de Alejandro Toledo”.

Consultado por El Foco sobre la fuente de ese dato, Jara respondió que lo obtuvo de un artículo publicado en Perú21. Al revisar dicha nota, se señala que “cerca de 3.400 sentenciados por terrorismo salieron a las calles entre 2000 y 2011”, y se atribuye la cifra a la Dirección contra el Terrorismo (Dircote). El artículo también indica que “los subversivos excarcelados salieron, en su mayoría, durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua (514) y el gobierno de Alejandro Toledo (alrededor de 2.300)”.

Sin embargo, la publicación no especifica el documento de origen de esas cifras. Además, al ser consultada por El Foco, la propia Dircote respondió que “esas cifras no son nuestras”.

Finalmente, cabe señalar que en 2002 el Ministerio de Justicia creó la Comisión Especial de Asistencia a los Indultados Inocentes (CEAII), con el fin de diseñar un plan de reparaciones en los ámbitos de educación, vivienda y salud.

Conclusión:

En síntesis, no existe evidencia oficial que respalde la afirmación de que el gobierno de Alejandro Toledo liberó a 2.320 personas encarceladas por terrorismo. Ni la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) reconoce como suyas las cifras citadas por Umberto Jara, ni se ha encontrado un documento oficial que las sustente. Además, los registros del Ministerio de Justicia indican que, durante el mandato de Toledo, se excarcelaron 95 personas a través del proceso de indulto presidencial aplicado a quienes fueron injustamente condenados, de acuerdo con la normativa vigente desde 1996. Por lo tanto, es falso que Alejandro Toledo haya liberado a 2.320 reclusos por terrorismo, como afirma el periodista.

