Keiko Fujimori será echada de la misma forma que fue corrida Sitza Romero advierten gremios. Foto: Liubomir Fernández /URPI-LR

Sitza Romero Peralta, candidata a senadora por distrito único llegó a Puno y fue echada públicamente. Dirigentes de gremios señalaron que lo sucedido el jueves 18 de diciembre, debe ser un aviso para el fujimorismo porque si Keiko Fujimori arriba al altiplano, será votada de la misma manera o incluso peor.

“No sé a qué vienen los fujimoristas. Sólo exacerban los ánimos porque nadie los quiere. Acá en Puno nadie quiere a ningún partido de derecha que le dio soporte a Dina Boluarte en el parlamento. La responsable es la propia Keiko Fujimori que llegó a hurtadillas y encima dice que Puno es clave. Nadie quiere al Fujimorismo, pero esta señora viene solo para burlarse, para provocar” dijo Lucio Callo Callata, dirigente del comité nacional de lucha base Puno.

Romero, que es hermana del exalcalde de Arequipa, Yamel Romero, literalmente se puso a confrontar con quienes la cuestionaban públicamente en el momento que ofrecía una entrevista en la plaza de armas. Se enfrentó a un varón y una mujer se le puso enfrente.

“Con estas actitudes el fujimorismo terminó peor. Si viene algún fujimorista va a terminar mal. Va terminar rechazo de la peor manera. Sino quieren entender eso los únicos responsables de cómo reacciones la ciudadanía serán ellos”, dijo Wili Ito, dirigente de Juliaca.

Leonardo Vilca, dirigente de Coata, recordó que existe un acuerdo entre dirigentes para no permitir que los partidos de derecha que dieron soporte a Dina Boluarte, en los momentos más críticos de Puno.

“Parece que no se dan cuenta que después de todo lo que sucedió no los queremos. Si vienen que se sometan a las consecuencias. Que se sometan a las consecuencias de su provocación. Advertidos están”, dijo.