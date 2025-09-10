Jalón de orejas: Carlincatura ironiza tras llamado de atención del Alto Comisionado de la ONU al Perú por Ley de Amnistía

La Carlincatura de hoy, 10 de septiembre, ironiza sobre el llamado de atención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) al Perú por la Ley de Amnistía. La advertencia de Volker Türk, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fue expresada durante una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez. La ilustración recrea esta advertencia, en la que Türk señala que dicha ley representa “un retroceso para la justicia”. Frente a él, se observa a un sudoroso representante del Perú, avergonzado por el "jalón de orejas" internacional.

