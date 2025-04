El secreto mejor guardado del abogado de Keiko Fujimori y el jefe de la ANC-MP

Yanet Guerrero Mego es una testigo de excepción. El pasado domingo 5 de abril, La República develó el contenido de un audio que confirmaba una conspiración en curso entre el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC-MP), Juan Fernández Jerí, y el abogado de Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, Christian Salas Beteta. Se trataba de un plan para apartar a fiscales encargados de casos que involucran a la lideresa del fujimorismo, como José Domingo Pérez. Según el mensaje de voz que Fernández dirigió a Salas, el primero aceptaba ser parte del esquema, pero bajo condiciones: “Si no ayudas (Christian), yo solo no voy a remar, hermano”. Por el modo cordial de expresarse, era evidente que se conocían. Sin embargo, luego de la publicación de este diario, Christian Salas y Juan Fernández negaron cualquier vínculo. Yanet Guerrero no ha olvidado que Salas acusó por corrupción a Fernández. Es un dato clave.

En 2014, Yanet Guerrero recurrió al entonces procurador anticorrupción, Christian Salas Beteta, para formular una grave imputación contra el fiscal y brazo derecho del exfiscal de la Nación, Antonio Peláez (2011-2014). Era Juan Fernández Jerí. Guerrero acusaba a Fernández de haberle pedido un soborno de S/800 mil soles para que la ayudara a excarcelar a su padre, a quien se le atribuía participación en el asesinato de una autoridad regional de Amazonas. Sí, Christian Salas, el actual defensor de Fuerza Popular y Keiko Fujimori, acusó al titular de la ANC-MP, Juan Fernández Jerí, por los delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo propio y corrupción pasiva de los auxiliares jurisdiccionales.

Sus destinos se entrecruzan desde hace 8 años.

Quizás en la grabación se escucha a Fernández Jerí tratar con familiaridad como “hermano” a Christian Beteta. El acusador y el acusado tienen conocimiento uno del otro desde hace por lo menos 8 años. Es más, ahora Salas, increíblemente, afirma que la denuncia que presentó contra Fernández, en su condición de Procurador Anticorrupción, no tenía fundamento (ver recuadro).

Como es público, el martes 7 de abril, 48 horas después que La República difundió el contenido del audio incriminatorio, Fernández suspendió al fiscal José Domingo Pérez, como parte del plan que había confabulado con Christian Salas. El “hermanito” Fernández cumplió con su parte. Así lo ha señalado el propio fiscal Pérez.

El exmiembro de la JNJ Antonio de La Haza, luego de escuchar el testimonio de Yanet Guerrero, retiró su voto a favor de la elección de Juan Fernández. Foto: La República

En el lado oscuro

En 2022, cuando Juan Fernández Jerí postulaba como titular de la ANC-MP, y era sometido a un proceso de evaluación por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), La República entrevistó a Yanet Guerrero Mego y confirmó que Fernández le exigió S/800 mil para “arreglar” la salida de la cárcel de su padre, Domingo Guerrero Dávila.

Yanet Guerrero precisó que quien formuló la denuncia penal contra Juan Fernández fue el entonces procurador anticorrupción, Christian Salas Beteta.

Sorprendentemente, el 30 de enero de 2020, Keiko Fujimori hizo un anuncio importante en su cuenta de “X”. Había captado como defensor a Salas. “El abogado Christian Salas se incorpora a la defensa legal de Fuerza Popular. Él estará a cargo de la sustentación de nuestra posición contra el arbitrario pedido de suspensión hecho por el Ministerio Público”, escribió.

Salas así cruzó la línea de la lucha contra la corrupción, para convertirse en defensor de los acusados. Por lo tanto, se metamorfoseó en enemigo frontal de las autoridades con las que juntos había combatido a las organizaciones criminales, como el fiscal José Domingo Pérez, encargado del “Caso Cócteles”. Justamente, en este proceso, la jefa de Salas, Keiko Fujimori, es la principal imputada. Y recurrió a Juan Fernández, a quien había denunciado por corrupción 8 años antes, para expectorar al fiscal Pérez, según se desprende del audio.

Yanet Guerrero Mego lo relató todo.

El 10 de febrero de 2013, el vicepresidente de la región Amazonas, Augusto Wong López, fue asesinado por un sicario en Bagua. Durante las indagaciones, la policía recogió la versión de que el exalcalde distrital de Cajaruro (Utcubamba), Domingo Guerrero Mego, padre de Yanet Guerrero, contrató al asesino a Wong porque supuestamente estaba investigando actos de corrupción en su municipio. El exburgomaestre negó participación en el homicidio, pero fue enviado a prisión, lo que motivó a su hija, Yanet Guerrero, a buscar ayuda y por unos contactos llegó a la oficina de Juan Fernández Jerí en Lima. Así lo narró a La República:

“Era enero de 2014. Estábamos desesperados buscando justicia para mi papá, averiguando quién nos podía ayudar con su caso. Por intermedio de un conocido (Gerardo Gaona Zorrilla), Guevara me dijo que tenía contacto con el fiscal de la Nación (José Antonio Peláez), al que había que darle algún dinero para que moviera los papeles y así mi papá saliera en libertad. Habló de 80 mil soles”.

Keiko Fujimori anuncia la contratación del exprocurador anticorrupción Christian Salas Beteta para defender a Fuerza Popular y a su presidenta de las acusaciones de corrupción. Foto: X Keiko Fujimori

No es idóneo para el cargo

En esa época Juan Fernández Jerí era fiscal superior y laboraba como asesor de Peláez. Yanet Guerrero vino a Lima para reunirse con Fernández y ofrecer el dinero con el propósito de lograr la excarcelación de su padre, acusado falsamente del asesinato de Augusto Wong.

Continuó Yanet Guerrero:

“Fuimos a un edificio en la avenida Grau, donde el primer piso era un casino. Fuimos a un piso alto. Yo pensaba que nos íbamos a reunir con (fiscal de la Nación, José Antonio) Peláez, porque esa era la idea. Pero el fiscal no estaba y nos recibió la secretaria (Nilda Caja Culqui). Al rato apareció (Juan) Fernández Jerí. Me causó sorpresa que no fuera el fiscal de la Nación. (Juan) Fernández me dijo que todos los trámites y papeleos los iba a hacer yo con ellos y también el pago era con ellos. Nosotros no teníamos un sol para darle, pero lo que quería era pedirle al fiscal de la Nación que deje salir a mi papá. Esa fue mi idea tonta”.

La petición de dinero indignó a Yanet Guerrero, por lo que resolvió denunciar el caso que fue elevado al procurador anticorrupción Christian Salas Beteta, quien procedió con presentar la imputación contra Juan Fernández Jerí, en agosto de 2014. Pero Yanet Guerrero tropezó con una muralla de protección alrededor de Fernández. Esto es lo que manifestó.

“Hice la denuncia del pedido de dinero y presenté grabaciones (al procurador Christian Salas) que probaban que la reunión (con Fernández) existió. Me llamaron a declarar tres veces, pero a la fiscal anticorrupción a la que encargaron la investigación, no le importó averiguar el pedido de dinero. Por el contrario, me hablaba horrible. Me dijo que yo era la que, al ofrecer el dinero, cometía el delito. En lugar de investigar, me amedrentaba. La fiscalía hacía conmigo lo que quería. Luego de las tres audiencias a las que asistí, no me volvieron a notificar. Al final lo archivaron. No pude hacer nada porque no teníamos dinero ni para movilizarnos”.

Como procurador anticorrupción, Christian Salas Beteta denunció por graves delitos a Juan Fernández Jerí. Ahora defiende a Fuerza Popular y dice que se equivocó cuando acusó a Fernández. Foto: La República

En 2017, pasando por alto el testimonio y las evidencias aportadas por Yanet Guerrero, el fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza, vinculado a “Los Cuellos Blancos”, archivó la acusación. Así que en 2022, Juan Fernández compareció ante la JNJ para postular como jefe de la ANC-MP, un cargo clave que le permite abrir investigaciones e incluso suspender o sancionar a fiscales.

En declaraciones a La República, Guerrero ratificó la acusación contra Juan Fernández, por lo que la JNJ la convocó para que ofrezca su testimonio, ratificando una vez más lo que expresó. Sin embargo, contra todo pronóstico, Fernández fue elegido titular de la ANC-MP.

Empero su juramentación se suspendió temporalmente, entre otra razones, porque el exintegrante de la JNJ, Antonio de La Haza Barrantes, reconoció que Fernández no era idóneo para el cargo y rectificó su voto aprobatorio inicial: “En el presente caso ha quedado desvirtuado el elemento esencial de no tener observación alguna en la que fundé mi voto primigenio, por lo que (...) dejo sin efecto el mismo y voto porque el señor Juan Fernández Jerí no sea nombrado como jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público y, por tanto, no se proceda a su juramentación en el cargo”. Al final, Fernández asumió el cargo luego de interponer una serie de acciones legales, con los resultados públicamente conocidos.

Recuadro

Salas se arrepiente de la acusación

Ahora dice que no tenía fundamento. Christian Salas reconoció que formuló denuncia penal contra Juan Fernández Jerí: “Lo conozco de nombre cuando yo era procurador anticorrupción. Una ciudadana viene y me da cuenta de un presunto acto de corrupción. Formulo la denuncia contra el señor Fernández Jerí por supuestos delitos”, le dijo al canal Willax.

Ahora Christian Salas defiende a Fernández: “Ese caso no se determinó, se archivó correctamente. No había pruebas de la versión de la denunciante y ahí quedó”, añadió.

Por su parte, Juan Fernández emitió un comunicado afirmando que no tuvo contacto con Christian Salas: “La Jefatura Nacional no realiza reuniones clandestinas ni participa en actos de complot o conspiración con ninguna persona, entidad pública o privada, en contra de fiscales. Consecuentemente, el Jefe Nacional de la ANC-MP no se ha reunido, ni pública ni clandestinamente, con el abogado Christian Salas Beteta, a quien no conoce ni mantiene relación alguna”.