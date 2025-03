Epicentro.TV recalca que no se han presentado pruebas del supuesto fraude señalado por Keiko Fujimori en las Elecciones 2021. | Composición LR.

En un evento por el 15.º aniversario del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori afirmó: "Ganamos las elecciones, pero nos robaron los votos". A casi cuatro años de la segunda vuelta frente a Pedro Castillo en el 2021, la lideresa de la bancada fujimorista sigue sosteniendo que el proceso electoral fue manipulado en su contra.

Sin embargo, Epicentro.TV indicó que, como se ha señalado en múltiples ocasiones, nunca se pudo probar la existencia de un fraude. "En un Estado de derecho, lo que no se puede probar simplemente no existió. Pero eso no parece importarle a Keiko Fujimori, quien insiste en que hubo fraude", expresó el periodista Gómez Fernandini en el programa "Grado 5" del medio independiente.

Pese a ello, Fuerza Popular continúa respaldando a Dina Boluarte

Aunque Keiko Fujimori siga señalando que en el 2021 actuaron en su contra durante su candidatura para favorecer a Pedro Castillo, el argumento la pone en una situación contradictoria con Dina Boluarte.

"Boluarte llegó al poder en la plancha de Pedro Castillo. Y si Fujimori dice que hubo fraude, entonces Boluarte es una presidenta ilegítima y una usurpadora. Sin embargo, Fuerza Popular y los demás partidos del pacto la sostienen en el poder porque es bien cómodo para ellos mover los hilos detrás del escenario", aclaró el periodista.

Asimismo, mencionaron el accionar que están teniendo los demás partidos dentro del Congreso, quienes ni siquiera han impulsado la interpelación —y menos aún la censura— del ministro del Interior, cuya gestión ha sido ampliamente criticada. Sin embargo, han dirigido sus ataques contra el Ministerio Público, pues congresistas de Fuerza Popular y Renovación Popular han presentado denuncias constitucionales contra la fiscal de la Nación -según Epicentro- en un intento de debilitar a una institución que representa una amenaza para sus intereses.