Arequipa: alcalde de Miraflores y candidato de APP llega con portátil a inauguración de obra

Arequipa. El alcalde del distrito de Miraflores, Luis Aguirre, no perdió la oportunidad. Ayer llegó a la inauguración del reasfaltado de la avenida Progreso, con una gran portátil de ciudadanos. Y es que Aguirre además es precandidato para la alcaldía provincial por el partido político Alianza Para el Progreso (APP). Luego del evento, sus seguidores recibieron un plato de comida de manos de trabajadores municipales.

Aguirre llegó caminando desde el parque Mayta Capac. Los ciudadanos que lo seguían coreaban su nombre y el del alcalde de Arequipa, Omar Candia. Incluso sacaron una gigantografía con su foto y agradeciéndole por la gestión de la obra. Aunque se cuidaron de no utilizar el símbolo de APP, sí se observaba los colores de la organización política.

Luego del evento, sus seguidores recibieron tápers con comida de manos de trabajadores municipales; se trataba de arroz con pollo.

Al ser consultado, el alcalde negó que haya coordinado la portátil y la alimentación para estos. “¿Dónde están? ¿No los veo?”, decía, mientras las personas hacían cola a sus espaldas. Tuvimos que pedirle que volteara para verlos. “No sé quién estará dando la comida. Soy alcalde, pero no tengo que saber todo. Preguntaré qué funcionario hizo el requerimiento”, señaló algo ofuscado ante las preguntas.

El edil manifestó que aún no está en campaña. Dijo que no sabía incluso si postularía porque eso ya dependía del personero legal de APP. “Sí quiero ser alcalde, pero aún no estoy en carrera”, dijo para salvar los cuestionamientos.

Finalmente, los seguidores de Luis Aguirre también se mostraron violentos al ver que los periodistas registraban la entrega de comida.❖