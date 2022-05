Inicia proceso electoral con ausentismo y candidatos únicos en Arequipa, Cusco y Puno

El proceso electoral ya inició. Ayer las organizaciones políticas de todo el país eligieron, en elecciones internas, a los candidatos y delegados para el proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2022. En todas las regiones del sur se vivió un ambiente de fiesta. Los candidatos no perdieron la oportunidad para dar a conocer sus propuestas, mostrarse ante los electores y responder a los cuestionamientos que ya surgen sobre ellos o su entorno.

El mayor problema ayer fue el ausentismo, pues no todas las mesas de sufragio pudieron instalarse y tampoco acudieron todos los afiliados.

La información fue confirmada por funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe). Indicaron que estaba dentro de lo previsto, ya que no se pudo contactar con todos los miembros de mesa que se sortearon y que pertenecen a las agrupaciones políticas.

En Arequipa, 25 mesas no se instalaron de las 178 programadas. Así lo detalló Brenda Flores, coordinadora regional de la Onpe. La funcionaria indicó que en la región había 53 locales de votación. La cifra de mesas no instaladas, aseguró, estaba dentro de lo previsto, e incluso se pensó que serían muchas más. Aclaró que Onpe no multará a las personas que no asistieron a sus mesas y tampoco a las que no fueron a votar.

En Cusco, la cifra de mesas no instaladas fue mayor. 39 de las 285 mesas de sufragio no lograron instalarse hasta las 11 de la mañana. “Tenemos el 83.32 % de mesas instaladas, y hay poca participación de electores” declaró al mediodía de ayer Gabriela Peña, gestora de la Onpe en Cusco. La funcionaria afirmó que las organizaciones políticas que no cumplieron con la instalación de sus mesas corren el riesgo de no contar con candidatos a las elecciones de octubre, porque los votantes no pudieron sufragar.

En tanto, en Puno se registró el mayor ausentismo. De las 279 mesas 49 no se instalaron. Esto representa al menos 4500 votantes afiliados a organizaciones políticas que no pudieron votar. En la región había 70 mil 461 ciudadanos afiliados a partidos o movimientos regionales.

Show mediático

Lo que no faltó en el proceso fue la parafernalia por parte de los principales candidatos, tanto para los gobiernos regionales, como para los municipios distritales y provinciales.

El punto de votación en el proceso de elecciones internas en la región imperial fue la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, donde se instalaron 19 mesas de sufragio. Hasta allí acudieron varios precandidatos. Aglomerados, con banderines y banda de músicos, se hicieron presentes los simpatizantes del partido Frente Esperanza, que tiene como presidente y candidato al periodista y exgobernador regional Carlos Cuarezma quien aprovechó para realizar un mitin como en campaña.

Minutos más tarde, una gran multitud del Movimiento Regional Inka Pachakuteq hizo su ingreso a la sede universitaria, encabezados por el aspirante al gobierno regional, Edy Cuellar, flanqueado por el General PNP (r), Luis Pantoja, que busca la alcaldía provincial del Cusco. Generaron desorden y solo con la advertencia de una fiscal accedieron a ponerse al menos las mascarillas.

En Arequipa se vivió el mismo panorama. Un grupo de simpatizantes del movimiento regional Juntos por el Desarrollo de Arequipa llegó a la Gran Unidad Escolar Mariano Melgar para acompañar a Victor Hugo Rivera, líder de la organización y candidato a la alcaldía provincial. Realizaron una pequeña marcha tras el voto del también exarbitro FIFA.

El que sí tuvo problemas fue Benigno Cornejo, líder del movimiento Arequipa Avancemos y candidato a la comuna provincial de la Ciudad Blanca. Organizaron una marcha en la avenida Estados Unidos, pero un ciudadano lo increpó y reclamó que debía dejar libre al menos la vereda para dejar pasar a los transeúntes. El político no se quedó callado y respondió al varón.

Javier Ismodes, de Arequipa Tradición y Futuro, también tuvo problemas. Su vehículo se averió cuando regresaba de La Joya a su local de votación.

Precandidatos fueron cuestionados

Rohel Sánchez, candidato al gobierno regional por Yo Arequipa, aclaró que no tiene ningún vínculo con la exgobernadora Yamila Osorio, ello debido a que la agrupación tendría vinculos con la exautoridad.

Por su parte, Victor Hugo Rivera, de Juntos, aseguró que no sabía que el sentenciado exalcalde de Arequipa, Alfredo Zegarra, se había inscrito en su movimiento. Dijo que consultará cómo pasó ello.

Javier Ísmodes, que postula otra vez para gobernador ahora con Arequipa, Tradición y Futuro, dijo que en cualquier agrupación se siente cómodo y se fajará por conseguir votos.

Héctor Herrera, que va con Arequipa Avancemos a la región, señaló que su luchará en favor del Valle de Tambo.