Muñante tras anuncio de Torres sobre mensaje presidencial: Hablar de “sorpresas” es irresponsable

El congresista de Renovación Popular Alejandro Muñante expresó que es irresponsable hablar de “sorpresas”, en referencia a las declaraciones del primer ministro, Aníbal Torres, quien señaló que el mensaje que dará el presidente Pedro Castillo este martes 15 de marzo ante el Pleno del Congreso será imprevisible.

A través de sus redes sociales, indicó que no existe ningún precedente donde un mandatario acude al Pleno del Parlamento a dar un discurso sin previamente informar sobre los temas que tratará. En ese sentido, manifestó que la transparencia y la cordialidad entre el Ejecutivo y el Legislativo no puede “enturbiarse” por el “secretismo”.

“No hay ningún precedente de que un presidente venga al pleno a informar sin anunciar previamente el tema a tratar. Hablar de “sorpresas” es irresponsable . La cordialidad y la transparencia entre los poderes del Estado no puede enturbiarse por el secretismo habitual del gobierno”, escribió el legislador de Renovación Popular en Twitter.

Foto: Twitter / Alejandro Muñante

Aníbal Torres no descarta que Pedro Castillo proponga este martes adelanto de elecciones

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, no descartó que el presidente de la República, Pedro Castillo, anuncie este martes, durante su mensaje ante el Congreso a las 5.00 p. m., la presentación de un proyecto de ley para adelantar las elecciones generales.

“¿Estaba descartado (el adelante de elecciones generales)? Yo no he dicho que estaba descartado ni que no estaba descartado. No he dicho eso. Y o lo que he dicho es: ‘A buen entendedor, pocas palabras’. ¿Eso va a ser una sorpresa? No sé ”, declaró Torres a la prensa en exteriores de Palacio de Gobierno.

El primer ministro reiteró lo expresado el último domingo sobre las “sorpresas” en el discurso del jefe de Estado: “Yo estoy hablando seriamente, no en broma. Si es dicho que es sorpresa, habrá sorpresas”.