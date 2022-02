Héctor Valer sobre denuncia de violencia en su contra: “No pienso renunciar, es una patraña”

Se defiende. El nuevo titular del Consejo de Ministros, Héctor Valer, aseguró que no renunciará al cargo en el gabinete ministerial. Esto, luego de que en las últimas horas se difundiera denuncias de su hija y su esposa por violencia familiar en octubre del 2016.

En diálogo con La República, aseguró que “nunca estuvo enterado” y calificó de “patraña” las denuncias.

“Yo nunca estuve enterado hasta ahora de la denuncia. Mi hija nunca me lo dijo. Es cierto que le llamé la atención a mi hija, pero nunca la golpeé. No pienso renunciar porque esto es una patraña . No voy a renunciar frente a tremenda canallada. Lo que quieren es derivar a un primer ministro que no tiene sentencia. ¿Dónde está el examen del médico legista? ¿Dónde está la investigación fiscal?”, declaró a este medio.

Héctor Valer fue denunciado por agresión física contra esposa e hija

Más temprano, se supo que el nuevo primer ministro, Héctor Valer, registra denuncias por agresión física contra su difunta esposa Ana María Montoya y su hija Catherine Valer Montoya, según consta en la comisaría de San Borja.

La denunciante, en su momento, manifestó a los efectivos que su pareja le propinó un puñete en el rostro y la empujó contra el piso en el inmueble que alquilaba en el pasaje Heinrich Hertz.

La República se acercó a la comisaría del distrito y confirmó que la denuncia fue ingresada el 21 de octubre del 2016.

Por su parte, Catherine Valer Montoya lo acusó por violencia física. Ella indicó que recibió bofetadas, puñetes, patadas en el rostro y diferentes partes del cuerpo, además de jalones de cabello.

Canales de ayuda

Si conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).