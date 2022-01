Héctor Acuña: “El presidente no comprende que la corrupción es una lacra”

El legislador de Alianza para el Progreso Héctor Acuña lamentó que el presidente Pedro Castillo haya minimizado las preguntas del periodista Fernando del Rincón sobre la designación del ex secretario general de Palacio Bruno Pacheco, así como sus reuniones en Sarratea, pues esos cuestionamientos también forman parte de su gestión.

“ Es lamentable que como presidente de la República no sintonice y no comprenda que la corrupción en el Perú es una lacra , es un cáncer generalizado que necesitamos combatirlo severamente, pero eso tiene que partir desde el presidente de la República, porque él es quien debe dar el ejemplo”, manifestó a RPP.

A su vez, el congresista manifestó que, al ser electos como autoridades, están en la obligación de dar el ejemplo para poder exigir a la ciudadanía que actúe de la misma forma.

En otro momento, dio a conocer que en sus recorridos por distintas zonas del Perú había constatado que algunos burgomaestres y gobernadores regionales no cumplen con su labor de destinar correctamente los recursos económicos que el Estado les brinda, por lo cual eso se debe cambiar en las próximas elecciones.

“Ahora que recorro el Perú, veo que nuestras autoridades, nuestros alcaldes, hacen y deshacen (...). Todavía la Contraloría no ha puesto freno. Creo que nos toca en estas elecciones cambiar de rumbo, porque las autoridades son causantes de que los presupuestos no se ejecuten , (o) se ejecuten mal, no lleguen a sus destinos. Realmente tenemos que unir esfuerzos”, sostuvo Acuña.

Héctor Acuña invocó al Congreso a modificar leyes para prevenir la corrupción

Héctor Acuña también mencionó que desde el Congreso se deben unir esfuerzos para modificar algunas normas legales a fin de frenar la corrupción.

