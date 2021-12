Bloque magisterial: no había pruebas para censurar a María Alva

Zaida Tecsi y Elizabeth Huanca

En el sur, la congresista cusqueña Katy Ugarte y el arequipeño Alex Paredes, de la facción magisterial de Perú Libre, no apoyaron la moción de su colega Guillermo Bermejo para censurar a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva. Eso provocó la ira de Bermejo, quien horas después, renunció a la bancada.

La parlamentaria descartó dejar la bancada y seguir los pasos de Bermejo, Hamlet Echeverría y Betssy Chávez. “Cada uno tendrá que responder por sus decisiones”, dijo.

Fueron 16 congresistas que se abstuvieron de apoyar la censura como lo hizo el resto de la bancada de gobierno. Ugarte dijo no arrepentirse y que su votación fue una decisión consensuada con el bloque magisterial. “Hicimos un análisis a nivel de bloque magisterial. Hemos visto los documentos que nos alcanzó Cancillería, pero no hay pruebas. Para censurar se debe tenerlas. Mi compañero Guillermo Bermejo no estuvo en esa reunión, tomo la decisión a título personal”, argumentó.

Añadió que el tiempo les dará la razón. “No podemos caer en un vacío sin tener pruebas. Quien queda mal vamos a ser nosotros, en ridículo”, agregó.

Sobre la renuncia de Betssy Chávez a la bancada, Ugarte sostuvo que desconoce sus motivaciones. “Sinceramente no tenemos comunicación desde que es ministra (de Trabajo)”.

El otro parlamentario cusqueño de Perú Libre, Guido Bellido, también se abstuvo. “La moción fue una iniciativa individual y no fue un consenso de la bancada, para presentar una moción de esta naturaleza se debe contar con dicho consenso”, dijo en su Twitter.

Los congresistas de Perú Libre en Arequipa votaron divididos. Mientras que Paredes se abstuvo, Jaime Quito y María Agüero, de la facción cerronista, votaron por la censura de Alva. “No podemos permitir giras golpistas, ni el derroche del dinero público (…) seguiremos combatiendo a la derecha farsante”, posteó Quito en su cuenta de Facebook, minutos después que la moción sea rechazada. Quito, no esconde su desazón posrechazo a la censura de Alva. Pese a ello, señala que no renunciará. Entiende a Bermejo, pero cree que se precipitó. El congresista niega división dentro de la bancada, aunque imágenes como Guido Bellido, abrazando a Alva, evidenciarían diferencias abiertas y mensajes entre labios.

Reveló que el bloque que votó por la abstención era consciente que incluso, con el apoyo unánime de toda la bancada, no se lograría la censura, por lo que optaron por mantener una postura “media”. Políticamente se debió votar por la censura”, comenta. El incidente, refiere, no hace que pierdan de vista el objetivo de grupo. “Seguimos firmes, tiene que haber nueva constitución, la renegociación de contratos y si es posible la nacionalización de recursos”, señaló.

Golpe a participación ciudadana

El excongresista de la República, Alberto Quintanilla, consideró como un golpe a la participación ciudadana la ley que establece que toda reforma constitucional debe aprobarse primero por el Congreso antes de ser sometida a un referéndum.

“Esta ley va en contra de la constitución. Quitas el derecho a la participación ciudadana. El Ejecutivo deberá presentar una acción de inconstitucionalidad”, expresó el ex parlamentario.

Lo más probable es que la población salga a las calles para protestar en contra de esta ley que pretende quitar el derecho al referéndum, puntualizó Quintanilla, tras considerar que esta iniciativa es un retroceso para la democracia.