Augusto Palaco: “La adenda 13 nos permitirá reactivar Majes II en tres meses”

Por: Elizabeth Huanca

Arequipa. El apoderado legal del Gobierno Regional de Arequipa, Augusto Palaco, defiende la Adenda 13 del proyecto Majes II . Reconoce que esta representa el incremento en el costo de tierras y del proyecto, pero señala que reactivará en 6 meses el megaproyecto arequipeño.

La aprobación de la adenda 13 de Majes II depende del Consejo Regional, hay consejeros que de antemano han negado el voto…

El documento ha sido aprobado por el Ministerio de Agricultura, ProInversión, cinco direcciones del MEF, por Contraloría que lo ha declarado viable y no tiene observaciones, lo que tiene son recomendaciones y riesgos.

En la práctica deja la sensación de que no es una aprobación propiamente dicha…

Por la normativa de Contraloría se da recomendaciones y riesgos, nadie da estas pautas cuando te dicen no . La Contraloría dice sí, adelante pero ten en cuenta estos posibles riesgos por eso hemos hecho un plan de recomendaciones y riesgos y lo hemos ingresado esta semana a Contraloría.

¿Cuáles son esos riesgos?

Una está referida a la cláusula anticorrupción . No había esta cláusula hasta la adenda 12. En la 13 sí la hay, lo que nos pide (Contraloría) es agregarle a esta que se prevea la ejecución de la carta fianza, que se prevea el no pago de lo ejecutado y aplique penalidad, es decir si se detecta un acto de corrupción no se pagará lo avanzado. Otros riesgos son el control del proyecto , es decir que se cumpla el cronograma de trabajo. Todos los riesgos se han absuelto. No hay actividad humana o proyecto en el que el riesgo sea cero.

Se advierte que la Adenda 13 va a suponer el incremento en el costo de tierra en Majes II…

Antes el agua llegaba a la cabecera del proyecto, ello suponía que debías construir tus canales y reservorios para tener agua en tus parcelas y eso cuesta dinero. Era como venderte un departamento sin puertas ni ventanas. Ahora, ya viene con agua en la cabecera de parcela, ya no tienes que construir tu sistema de tuberías . Con lo anterior te ibas a demorar por lo menos 1 año más en poner en operación tus tierras, ahora lo harás de inmediato. La adenda 13 podría ser mejor, seguro que sí, sin embargo, permitirá reactivar el proyecto en dos o tres meses.

¿De cuánto es el incremento? El precio original era US$ 5,500 /ha

Alrededor de US$ 2,000 más (US$ 7,500 la ha). No hay que olvidar que es por subasta, el precio finalmente dependerá del mercado.

El contrato no pone fecha límite para la aprobación de la adenda ¿Por qué le han dado hasta fin de mes al CRA para aprobarlo?