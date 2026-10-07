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Este país de América Latina destina millones para tecnificar el riego de fincas lecheras y enfrentar los efectos de la sequía

La sequía en esta nación latinoamericana afecta a los productores de leche, por lo que el gobierno implementa ayudas para modernizar sistemas de riego para combatir esta situación.

Con esta medida, se superan 220 beneficiarios y una inversión acumulada de RD$136 millones, mejorando la infraestructura de riego y garantizando alimento para el ganado durante periodos secos.
Con esta medida, se superan 220 beneficiarios y una inversión acumulada de RD$136 millones, mejorando la infraestructura de riego y garantizando alimento para el ganado durante periodos secos. | Foto: Magnific
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La sequía representa uno de los principales desafíos para los productores de leche en este país de América Latina, donde la falta de lluvias puede reducir la disponibilidad de pasto para el ganado. Para hacer frente a este problema, el gobierno inició nuevas ayudas destinadas a mejorar los sistemas de riego.

A través de un fondo nacional, 17 productores lecheros recibieron bonos para modernizar sus sistemas de riego. La iniciativa busca aprovechar mejor el agua, garantizar el forraje y reducir la dependencia de las precipitaciones durante los períodos secos.

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Millones de pesos para modernizar el riego de las fincas lecheras

El Gobierno de República Dominicana destinó RD$30 millones en bonos para 17 productores registrados ante el Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (Conaleche). Los recursos permitirán incorporar sistemas y tecnologías para administrar el agua con mayor eficiencia.

Con esta nueva entrega, el programa ya supera los 220 productores beneficiados en 15 convocatorias realizadas en distintas zonas del país. La inversión acumulada supera los RD$136 millones y alcanza más de 17.200 tareas de terreno destinadas a mejorar la infraestructura de riego.

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El programa busca garantizar pasto para el ganado durante la sequía

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Para el sector lechero, contar con sistemas de riego más eficientes resulta clave para mantener la producción de pasto y forraje cuando disminuyen las lluvias. Las autoridades consideran que esta estrategia puede ayudar a sostener la alimentación del ganado y la producción de leche durante los períodos de sequía.

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