RMP: “Bellido no puede seguir siendo presidente del Consejo de Ministros”

El primer ministro, Guido Bellido, convocó a la empresa “explotadora y comercializadora del gas de Camisa para renegociar el reparto de utilidades a favor del Estado” o, caso contario, que optarán por la nacionalización.

Rosa María Palacios recordó que el 65% de las utilidades de Camisea son otorgadas al Estado peruano. Asimismo, calificó como “ignorancia” decir que el gas de la empresa en cuestión no beneficia a los más pobres.

“Todas las casas del Perú reciben el gas de Camisea, todas, ¿qué parte no entienden? El gas no solo se usa para prender la cocina o calentar la terma, el gas se usa para prender la luz”, explicó.

Tuit de Guido Bellido. Foto: captura de Twiiter

PUEDES VER: Bellido advierte que se nacionalizará Camisea si empresa no renegocia reparto de utilidades

Agregó que Bellido Ugarte no tiene competencia para dar este tipo de anuncios, ya que no es titular por parte del Estado de la renegociación de la concesión, tampoco se ha debatido el tema durante la sesión del Consejo de Ministros y, mucho menos, existe una ley que se lo autorice.

En respaldo, Vladimir Cerrón, mediante su cuenta de Twitter, pidió que se “renegocie el contrato del gas de Camisea y se reconozcan mejores ganancias al Estado para satisfacer las demandas legítimas del pueblo”. Sucesivamente, la bancada oficialista avaló lo comunicado por Bellido Ugarte.

Vladimir Cerrón

“Todos son unos usurpadores descarados ¿Cómo que recuperación? Eso es confiscación y es delito. Solo se expropia en el Perú por ley, por razones de necesidad pública y con pago de justiprecio ¿Cuánto cuesta Camisea? En un cálculo conservador 10.000 millones de dólares y, en uno menos conservador, 30.000 millones de dólares. Estos geniecillos de Perú Libre creen que estamos en Bolivia”, manifestó.

RMP sostuvo que el Perú puede renegociar todos los contratos que desee; sin embargo, no puede forzar a la empresa a hacerlo porque si una de las partes ejerce violencia, el acto jurídico será nulo.

En este sentido, recordó que Pedro Castillo, durante su gira en Estados Unidos, aseguró, ante empresarios que ya invierten en el país, que su Gobierno no expropiará a nadie. “No hemos venido a ahuyentar los capitales, las inversiones. Los llamo para invertir en el Perú sin desconfianza, sin duda y sin temores”, dijo el presidente.

En respuesta al titular del Consejo de Ministros, el mandatario vía Twitter aclaró que “cualquier renegociación se dará con respeto irrestricto al Estado de derecho y velando los intereses nacionales”.

PUEDES VER: Pedro Castillo desautoriza a Guido Bellido y a Vladimir Cerrón en la controversia por el gas

Ante los últimos actos de Guido Bellido, Palacios señaló que este debe dejar su cargo en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y Castillo Terrones debería buscar un primer ministro alineado a sus convicciones.

“Bellido no puede seguir siendo presidente del Consejo de Ministros. Si el presidente dice que tiene ‘palabra de maestro’, si no sale de Bellido, su palabra no vale nada”, criticó.