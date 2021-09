Congreso rechaza debatir moción de censura contra María del Carmen Alva

El pleno del Congreso de la República decidió rechazar la admisión al debate sobre los pedidos de censura contra la titular del Poder Legislativo, María del Carmen Alva, por haber manifestado que “la calle pide la vacancia presidencial”.

Con 33 a favor, 74 en contra y 8 abstenciones, los pedidos de la bancada de Perú Libre fueron negados.

La primera solicitud fue presentada por la legisladora de Perú Libre Kelly Portalatino y la segunda lo realizaron once parlamentarios de dicha bancada, incluida la referida congresista.

Durante su intervención la parlamentaria Portalatino que Alva “de manera ligera, azuza a la vacancia presidencial”, lo que consideró “un rasgo de desestabilización democrática y autoritarismo político”

Asimismo, su colega de bancada Waldemar Cerrón que las declaraciones de la titular del Legislativo “reflejan la oscura intención de desestabilizar nuestro sistema democrático”.

Como se recuerda la presidenta del Congreso indicó durante una entrevista que la “calle es la que pide la vacancia presidencial” y no el Poder Legislativo.